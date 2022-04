Elisabetta Gregoraci sorprende tutti e sul suo profilo Instagram ha fatto impazzire i suoi follower. Un gesto che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti, soprattutto al genere maschile, che ha potuto assistere ad una foto davvero stupefacente. La showgirl ed ex concorrente del ‘GF Vip’ si è infatti immortalata in topless e in poche ore il suo post è stato inondato da mi piace e commenti entusiastici. Una vera e propria onda positiva nei suoi confronti, infatti è sembrato davvero un plebiscito.

Nei giorni scorsi Flavio Briatore ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Il 71enne, da alcune settimane impegnato nel suo nuovo ruolo di testimonial ufficiale della FIA per il brand della Formula 1, ha spiegato che dovrà fermarsi per un po’. L’ex moglie e madre di Nathan Falco ha commentato con due pollici alzati e un’emoticon coni cuori e il suo commento, ovviamente, ha ricevuto migliaia di like. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati da diversi anni ma tra i due è rimasto un rapporto di grande stima e affetto.





Dunque, Elisabetta Gregoraci ha deciso di indossare esclusivamente il jeans e un cappello, ma si è ‘dimenticata’ la maglietta e si è mostrata senza la stessa sui social. Soltanto le sue braccia hanno nascosto il seno prorompente della mamma di Nathan Falco, ma la sua posa e il contenuto dello scatto hanno fatto davvero molto piacere. Tra i primi a commentare su Instagram, è arrivato il messaggio della sorella Marzia: “Stupenda sister”. Ma non è stata ovviamente l’unica a complimentarsi.

Sotto il post di Elisabetta Gregoraci questi gli altri commenti dei suoi fan: “Dea con il nome di Elisabetta, innamorata pazza di te cuore”, “Mamma mia, che bellezza”, “Pazzesca, sei fantastica”. Altri hanno voluto aggiungere: “Sei uno spettacolo della natura”, “Eli, non c’è niente da dire. Amore, sei semplicemente perfetta”, “Sei un incanto”, “Nulla da aggiungere, a parte Eli che prima o poi mi farai venire un infarto. Non puoi mettere delle foto così, sei davvero incredibile e bellissima”.

A livello professionale, Elisabetta Gregoraci ha preso parte l’anno scorso allo ‘Zecchino d’oro’ in veste di giurata, mentre l’anno precedente era stata concorrente al ‘GF Vip’. Dal 2017 è anche protagonista della conduzione del programma musicale ‘Battiti Live’ in collaborazione con Alan Palmieri. Ora è tornata grande protagonista sui social con questa foto che ha lasciato tutti senza fiato.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il gesto dopo l’intervento