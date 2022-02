Elisabetta Gregoraci, chi l’ha detto che il compleanno va festeggiato una volta sola? La conduttorice e showgirl calabrese continua a celebrare i suoi 42 anni, compiuti lo scorso 8 febbraio. Il primo party ha avuto come cornice Montecarlo, dove vive insieme al figlio Nathan Falco che per la cronaca ha fatto il suo debutto in tv, a Verissimo, con la sua famosa mamma.

Tornando al compleanno, Elisabetta Gregoraci si è regalata una festa nel ristorante dell’ex marito, Flavio Briatore. Musica, buon cibo e amici per brindare alla neo 42enne. Nel famoso locale di Flavio Briatore erano presenti gli amici più cari, ovviamente il figlio e la sorella Marzia.

Elisabetta Gregoraci, scarpe super lusso: il prezzo

Ora, dopo il party a Montecarlo, Elisabetta Gregoraci ha organizzato una seconda festa per il suo 42esimo compleanno, ma stavolta a Dubai. La città che lei frequenta molto spesso ospita una delle sedi del Billionaire, la nota catena di locali di proprietà di Flavio Briatore ed è lì che la conduttrice ha brindato ancora una volta con i suoi affetti più cari.





Per la serata al Billionaire Dubai, dove non mancavano figlio ed ex marito, Elisabetta Gregoraci voleva indossare un abito nero ma poi, come ha svelato tra le Instagram Stories, ha cambiato outfit e scelto un vestito rosa che sa di primavera. Nel dettaglio, un tubino aderentissimo senza maniche color rosa bubblegum con spacco posteriore.

Naturalmente non ha rinunciato agli accessori. Immancabili i suoi tanti bracciali di lusso, quelli che aveva sempre anche al GF Vip, poi una giacca jeans per rendere il suo look più casual. Ma il pezzo forte sono le scarpe. Elisabetta Gregoraci ha indossato dei sandali di Aquazzurra, i Babe Sandal in raso di seta color argento con tacco a spillo e fiocco di cristalli sulla punta aperta. Il prezzo? Sul sito ufficiale costano 795 euro.