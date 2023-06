Edoardo Donnamaria ha fatto un annuncio in diretta a sorpresa nelle ultime ore, che ha infiammato i suoi fan. Nessuno si aspettava questa rivelazione, infatti è stata un’anticipazione sorprendente. Parliamo quindi di una bellissima notizia e ora è ufficialmente partito il conto alla rovescia, in attesa che arrivi questo grande momento. E lui è anche stato al centro dell’attenzione per alcune sue parole, in relazione ad una fan che ha trascorso una fase complicata.

Il sito Novella 2000, oltre a soffermarsi su quello che ha detto stavolta Edoardo Donnamaria con tanto di annuncio bomba sulla sua vita, ha anche ricordato altre sue dichiarazioni: “Mi si è avvicinata una ragazza e mi ha detto: ‘Ho avuto un periodo in cui sono stata molto male e le tue canzoni mi hanno aiutata’. Io volevo fare un grande applauso per questa ragazza, che penso sia qui nel pubblico, e ringraziarla a mia volta perché la cosa più bella è aiutare qualcuno con la tua passione”.

Edoardo Donnamaria, l’annuncio davanti ai suoi fan

Edoardo Donnamaria si è recato all’evento di RTL 102.5 e qui è stato osannato dai suoi ammiratori. Ne ha subito approfittato per fare un annuncio bomba, che nemmeno il conduttore si attendeva. Ha riferito anche una data precisa nella quale si materializzerà questo momento importantissimo della sua carriera. E sui social, in particolare su TikTok, i fan hanno cominciato a scrivere tantissimi messaggi davvero entusiasmanti.

L’ex concorrente del GF Vip 7 ha infatti fatto sapere che uscirà a breve una sua nuova canzone: “Comunque voglio dire una cosa, visto che sono qui. Il 21 luglio esce la mia prossima canzone che si chiamerà Piccolo sole. Ho fatto questo piccolo spoiler. A dopo”. Dunque tra circa 20 giorni tutti potranno ascoltare questo nuovo brano musicale, che ovviamente si candida ad essere uno dei tormentoni di questa stagione estiva 2023.

Ma oltre all’entusiasmo dei fan, c’è chi l’ha criticato: “Ma sì, l’ascolteremo sicuramente, per favore”, “Che fine che faremo”, “Mamma mia, un’altra canzone”, “Ma anche RTL, con che coraggio lo chiama lì per cantare?”.