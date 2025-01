Brutta notizia per la famosa e amata attrice italiana, che si sarebbe lasciata con il suo fidanzato. A sganciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Instagram ha riportato delle parole dell’uomo che avrebbe implicitamente confermato la rottura. Sta circolando infatti un messaggio che non lascerebbe molta immaginazione.

Praticamente si sta vociferando di questo addio tra l’attrice e il suo fidanzato, alla luce di questo messaggio di lui: “Mi ritrovo in viaggio da solo e pensavo. All’età di 8 anni quando ero solo pensavo sempre ai miei genitori. Oggi ho 38 anni e quando sono in viaggio o da solo penso sempre ai miei figli. Chissà quando avrò 68 anni che farò? Probabilmente penserò solo a me stesso”.

L’attrice italiana si sarebbe lasciata con il suo fidanzato

La storia d’amore tra l’attrice italiana e il suo fidanzato, che tra l’altro erano stati immortalati mentre si baciavano in una romantica foto pubblicata dal settimanale Oggi il 21 novembre 2024, sarebbe terminata dopo pochi mesi. Lo scorso luglio c’erano state conferme sul loro legame, anche se loro non avevano mai ufficializzato la relazione sui social.

Ad essersi detti addio sarebbero Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. Quest’ultimo, che ha 38 anni, è un imprenditore originario di Napoli erede della famosa famiglia di armatori e nipoti di Achille Lauro. L’uomo è laureato in Economia e Commercio all’università Federico II, come riportato dal sito Today, e lavora come executive manager nel Grimaldi Group. Ha un matrimonio alle spalle con Veronica Resca e tre figli avuti da lei.

Parpiglia ha commentato: “Finita tra Grimaldi e Chillemi? Beh, sembrerebbe di sì“. Francesca, 39 anni, è nota per aver recitato in Un medico in famiglia e Carabinieri, mentre attualmente è ancora protagonista nelle serie Viola come il mare e Che Dio ci aiuti. L’attrice si sarebbe fidanzata con Grimaldi subito dopo la rottura con Stefano Rosso, papà di sua figlia Rania.