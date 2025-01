Francesca Tocca e Raimondo Todaro, le voci si fanno sempre più insistenti. Da qualche tempo non si fa che parlare della popolare coppia di ballerini, noti soprattutto per la loro partecipazione ad Amici. La loro storia ha appassionato il pubblico: insieme da giovanissimi, lui aveva 18 anni, lei 16, i due hanno avuto diversi alti e bassi, crisi, separazioni e ritorni di fiamma.

Nel 2013 Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno avuto Jasmine e l’anno dopo si sono sposati. Ma le crisi erano dietro l’angolo. Alla fine del 2019 i due si sono lasciati e per qualche mese Francesca ha vissuto un’intensa relazione con Valentin Alexandru Dumitru, allievo di Amici 19/20. Nel 2021 sono tornati insieme, ma nell’estate del 2023 si è parlato di un’altra crisi e un agosto trascorso da separati. E adesso?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, indizi di rottura

In una intervista a Verissimo, sempre nel 2023, Raimondo Todaro aveva tranquillizzato i fan: “Va tutto bene. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi“. Tuttavia recentemente le voci di crisi sono tornate insistenti. Intanto i due non si mostrano più insieme e anche a Natale non ci sono stati segnali social da parte della coppia: sembra che abbiano trascorso le feste separati.

Non solo: Francesca ha eliminato dai social tutte le foto con il marito e c’è un altro dettaglio che alimenta i dubbi dei fan. La ballerina, infatti, ha pubblicizzato una nota marca di abbigliamento intimo sui social facendo impazzire i maschietti. Tanti i complimenti per una forma fisica pazzesca, ma alle domande sulla presunta fine della storia con Raimondo lei non ha risposto.

E dunque sembra proprio che la storia tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro sia giunta al capolinea. Recentemente, tra l’altro, sembra che la danzatrice abbia tolto il segui dal profilo social del marito, per poi tornare sui suoi passi una volta che la cosa era diventata pubblica. Ma la situazione sembra ormai chiara.

