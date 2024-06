E direttamente dalla spiaggia di Sabaudia, dove sta trascorrendo giorni di mare e relax e al contempo festeggiare l’anniversario di matrimonio, la vip di Canale 5 svela il sesso del primo figlio. Figlia: è in arrivo una bambina. Lo suggerisce il costume intero rosa che indossa per dare la notizia a tutti quelli che la seguono. “Primo mare insieme”, scrive aggiungendo un cuore ‘pink’.

È al sesto mese di gravidanza e anche con un altro post aveva fatto intendere che sarebbe nata una bimba. In uno scatto a tavola la 40enne che lo scorso anno si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche e ora è alle prese col corso Magistrale, aveva infatti sottolineato: “Pranzetto mamma e figlia”. Insomma, aspetta una femminuccia.

La vip di Canale 5 aspetta una bambina

Dovrebbe nascere a settembre la prima figlia di Claudia Ruggeri, la Miss di Avanti un altro, e Marco Bruganelli, fratello della più famosa Sonia. Che infatti commenta subito la foto con la cognata e la nipotina: “Belle”, ha scritto la ex moglie di Paolo Bonolis. Ma anche Paola Caruso, Carlotta Maggiorana e Laura Cremaschi hanno commentato con cuori rosa.

E proprio la stretta parentela con Sonia Bruganelli a volte è costata a Claudia Ruggeri l’accusa di essere arrivata in tv grazie a una raccomandazione. Ma niente di più falso: “Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco”, aveva chiarito lei in un’intervista a Di Più Tv. E poi “Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”.

Ora Claudia Ruggeri si gode il mare nel lussuoso resort Oasi di Kufra di Sabaudia. Negli scatti e nelle storie postate non si vede accanto a lei il futuro papà, 50 anni e suo marito dal 2016. E proprio in questi giorni cade il loro anniversario di nozze: “Auguri a noi per ciò che siamo stati, che siamo e che saremo. Ti amo”, ha scritto lei.