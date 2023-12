Mistero totale su Chiara Ferragni dopo lo scandalo pandoro, infatti sembrerebbe essere sparita completamente dalla circolazione. L’ultima sua attività social è arrivata col video di scuse e l’annuncio della donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino, poi si è chiusa nel suo silenzio e ciò che è accaduto anche in questi giorni festivi ha lasciato tutti di stucco.

Chiara Ferragni è proprio sparita, infatti non ha pubblicato niente in occasione della vigilia e anche del giorno di Natale. E a fare rumore è anche la decisione presa da Fedez e dalle sue sorelle Valentina e Francesca. Una situazione da monitorare costantemente e che sta comunque destando qualche preoccupazione di troppo anche nei fan dell’imprenditrice digitale.

Giallo Chiara Ferragni, sparita dalla circolazione: cosa è stato notato

La conferma che Chiara Ferragni sia sparita almeno per quanto riguarda i social è arrivata col marito Fedez. Infatti, il rapper milanese ha postato delle Instagram stories, ma lei non è mai stata ripresa. Come ricostruito dal sito Biccy, ha registrato un video alla figlia Vittoria mentre intona il celebre brano natalizio Jingle Bells, poi negli istanti prima dell’apertura dei regali, poi quando ha scartato gli stessi e infine mentre era intenta a giocare col fratello Leone.

Nessuna traccia di Chiara, quindi non sappiamo se fosse presente o meno in casa. Potrebbe essersi nascosta per non essere ripresa da Fedez, ma il mistero regna sovrano. Ed è diventato ancora più fitto, quando anche Valentina e Francesca Ferragni hanno postato delle stories. E anche in questa occasione l’influencer da oltre 29 milioni di follower non è apparsa.

Francesca e Valentina Ferragni si sono immortalate insieme ai partner e agli amici, ma non con la sorella. Quindi, non è dato sapere con chi sia stata Chiara in questi due giorni natalizi. Chissà se prima di Capodanno si farà nuovamente viva.