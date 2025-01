Brutta notizia per la coppia vip più amata dagli appassionati di cinema. Infatti, stando alle ultime voci si è lasciata dopo ben 16 anni di matrimonio e 20 trascorsi l’uno accanto all’altra. Era considerata una delle più unite e longeve, invece l’idillio sarebbe finito anche per loro e le loro strade si sarebbero definitivamente separate per la tristezza dei loro fan.

Epilogo negativo per la coppia vip, che dopo 16 anni di matrimonio si sarebbe lasciata. I due protagonisti per ora stanno mantenendo il riserbo, infatti non sono arrivate comunicazioni ufficiali sull’avvenuta separazione. Ma le fonti che hanno riportato questa notizia sono ritenute molto attendibili, dunque i loro ammiratori devono mettersi l’anima in pace.

Leggi anche: “Lasciati prima del matrimonio”. La coppia di Canale 5 si dice addio dopo 14 anni insieme





La coppia vip più amata si è lasciata dopo 16 anni di matrimonio

A diffondere la news sulla rottura della coppia vip, che dunque si sarebbe lasciata dopo aver vissuto ben 16 anni di matrimonio, sono stati i siti TMZ e People. Non ci sarebbero stati gravi problemi alla base della separazione, infatti non sarebbero stati segnalati ad esempio tradimenti o situazioni molto brutte. Semplicemente sarebbe finito l’amore.

A separarsi sarebbero stati l’attrice Jessica Alba e il produttore cinematografico Cash Warren. A People una fonte ha rivelato che “sono ancora amici, se stanno chiedendo il divorzio non è per via di qualche dramma odioso, sembrano ancora felici insieme. Jess ha detto che nel corso degli anni è difficile mantenere viva la scintilla“. I due, che si erano sposati nel 2008, hanno anche avuto ben tre figli nati rispettivamente nel 2008, 2011 e 2017. I loro nomi sono Honor Marie, Haven Garner e Hayes. Lei, che ha 43 anni, è famosa soprattutto per la serie tv Dark Angel e per film come Honey, Sin City, I Fantastici 4 e Tutte pazze per Charlie.

Cash Warren, 45 anni, è noto per aver contribuito a film come I Fantastici 4, New York Taxi e In The Blood.