“Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?”. Alla domanda di una delle sue follower la vip ha risposto senza nascondersi, anzi. Tutto è partito dall’ennesima foto in compagnia di un’amica. “La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica” è la frase scelta per lo scatto, e ancora la frase scritta in inglese il cui significato è “Impossibile non innamorarsi”.

Tutto finito. La coppia si è lasciata ed è stata proprio lei a scriverlo tra i commenti della foto su Instagram. I due, infatti, non si vedevano insieme da tempo e all’ennesima richiesta dei follower di avere notizie sul marito, la vip ha risposto senza peli sulla lingua: “Si è innamorato di un’altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”.

Elisabetta Franchi, è finita con il compagno Alan Scarpellini

Choc totale dopo l’ammissione di Elisabetta Franchi, grande imprenditrice e stilista bolognese. La sua storia era stata raccontata in un documentario per Real Time, Essere Elisabetta, dove la designer, fondatrice del brand che oggi porta il suo nome, aveva raccontato la sua storia e il suo straordinario percorso e anche la sua vita privata con il compagno Alan Scarpellini, dal quale ha avuto un figlio, Leone.

La loro sembrava una storia senza fine. Ma così non è stato. Tra i commenti se ne legge uno di una fan che chiede se Alan fosse suo marito o solo il suo compagno, aggiungendo che tutte le donne dovrebbero prenderla ad esempio. “Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”, ha scritto la stilista.

“L’ho adottato da 14 anni, ma lo conoscevo da prima. Quando l’ho conosciuto era molto benestante e io invece ero poverissima. Avevo una Uno bianca usata, non avevo niente. È per quello che oggi è al mio fianco”, aveva raccontato Elisabetta Franchi a Pio e Amedeo. Tra i commenti chi si complimenta con la stilista, una donna che è riuscita a creare un vero impero. “Pensa te che gran cogl***.. è proprio brutto ma va detto alle volte molti uomini sono proprio poveracci”, si legge. “Che risposta MERAVIGLIOSA 👏🏻 chapeau Elisabetta franchi”, “Sei una grandissima donna in tutto. Chapeau”, “Sei una regina”.