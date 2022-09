Annuncio choc della cantante dopo l’incidente. Fan in apprensione, ma arrivano le sue parole a rassicurare tutti. Con un post condiviso su Instagram, l’ex concorrente di Ora o Mai Più decide di raccontare nel dettaglio cosa è successo e si mostra dal lettino dell’ospedale.

Donatella Milani, incidente choc in auto. Sarebbe stata proprio la cantante a raccontare cosa è successo. Al momento si trova ancora in ospedale dove resterà anche i giorni a seguire. Convalescenza che si prospetta lunga, ma fortunatamente il peggio sembra essere stato scongiurato.





Donatella Milani, incidente choc in auto. Il racconto dall’ospedale

Donatella Milani racconta: “…fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po’ confortato. Ho avuto un incidente con auto, mi ha attraversato un cane. Dovro’ restare cosi almeno un mese, ma x fortuna sono qui a raccontare!”.

La foto mostra la cantante sul lettino dell’ospedale mentre indossa il collare. Nello scatto si intravede anche la flebo al braccio. Donatella dovrà restare in osservazione per circa un mese ma sicuramente non esiterà a informare i fan sui suoi miglioramenti quotidiani.

Tanti i commenti di incoraggiamento da parte dei numerosissimi fan di Donatella Milani: “Mi dispiace tanto ma l’importante è che ti rimetti in sesto” e ancora: “Un grande abbraccio Donatella…infatti lo stai raccontando..forza..auguri..torna più forte di prima!!!”,”Forza Donatella…un fortissimo abbraccio”, “Mi spiace ma l’importante è raccontare, passerà presto questo mese ,ci dia sue notizie intanto ci tenga d’occhio e non si annoierà”.

