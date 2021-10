“Finisce qui”. Dopo le voci arriva la conferma: amore al capolinea tra la coppia vip

Purtroppo la relazione sentimentale sembra essere definitivamente finita. E stavolta per sempre. Hanno avuto dei momenti no in passato, infatti si erano lasciati prima di ritornare nuovamente insieme. Le incomprensioni però pare proprio che non siano state risolte del tutto e ‘WhoopSee’ è riuscito a sapere in anteprima la notizia. Che inevitabilmente ha deluso i fan della coppia vip, molto seguita e apprezzata per le loro doti e per l’immensa simpatia. Ma l’amore è ormai tramontato forse per sempre.

La giovane aveva commentato così la reunion amorosa, dopo un periodo complicatissimo che era culminato con il primo addio: “Lui mi scriveva. Io comunque avevo un’altra cosa prima. A febbraio ero super single, stavo da sola. Tra me e Diego effettivamente c’è sempre stato un po’ quel pensiero. In certi momenti non si poteva proprio, non riuscivamo a trovarci. Litigavamo, è normale in qualunque relazione, alla fine c’è un momento in cui stai bene da sola”. Ma adesso non sembrano esserci ripensamenti.

Lei aveva anche aggiunto: “Poi è andato tutto molto bene perché mi ha portato a Roma, mi ha portato a vedere un bel tramonto, mi ha regalato delle rose. Tutte piccole cose super romantiche”. Un gesto bellissimo del suo partner, che aveva permesso la riappacificazione. I fan dei due erano ovviamente al settimo cielo e non si aspettavano di dover apprendere nuovamente una news così triste. Stavolta probabilità di risolvere le problematiche sentimentali sarebbero ridotte davvero al lumicino.





A dirsi definitivamente addio sarebbero stati Diego Lazzari ed Elisa Maino, molto famosi su TikTok, dove sono delle vere e proprie star. Hanno un seguito davvero considerevole. Diego Lazzari è originario del Lazio, infatti è nato a Genzano di Roma nel 2000. Ha anche quattro fratelli, che si chiamano Lele, Mattia, Luca e Davide. Lui è stato apprezzato per la prima volta su Youtube nel 2017 insieme all’amico Lele Giaccari. Poi è diventato super protagonista su Instagram e anche sul social TikTok, dove è seguito da milioni di utenti.

L’ormai ex di Diego Lazzari, Elisa Maino, è invece classe 2003 ed è nata a Rovereto, anche se vive a Milano. Ha un fratello che si chiama Omar ed è legatissima alla sua famiglia. Nel 2017 è riuscita a diventare madrina europea di TikTok e ha anche scritto alcuni libri. Ama moltissimo i tatuaggi, infatti ne ha diversi sul suo corpo. Ha anche preso parte in passato al docu-film ‘Ops-L’evento’.