“Devo annunciare una cosa grossa”. Fedez, colpo di scena clamoroso. Nessuno si sarebbe aspettato mai un cambio di rotta così repentino e probabilmente così discutibile. Ad annunciarlo è lo stesso Federico Lucia in uno dei palcoscenici più importanti del trash italiano: La Zanzara. Ospite di Giuseppe Cruciani, che solo in questi ultimi giorni ha fatto sapere ai fan di non lavarsi spesso e di adorare l’odore del suo corpo sporco, Fedez ha raccontato dove lo vedremo già tra qualche giorno.

La cosa, c’è da dirlo, ha lasciato di sasso persino il conduttore radiofonico di Radio24 che di solito è abituato a cose pesanti dette in diretta. Ma cosa ha detto Fedez di così scabroso? Durante la puntata del 20 giugno, Cruciani manda in onda un audio WhatsApp di Fedez dove dichiara di aver aperto un canale OnlyFans, quel sito simile a YouTube ma senza censure, dove molti attori hard, uomini e donne, decidono di farci contenuti a luci a rosse, guadagnandoci molto bene.





“Devo annunciare una cosa grossa”. Fedez, colpo di scena

Fedez allora dice: “Volevo dirti una novità in anteprima, nulla di grave. Volevo dirti che ho deciso di aprirmi un OnlyFans. Volevo dirlo prima a te perché so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori”. Cruciani allora ribatte con Ironia: “Ah, menomale, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. Ma OnlyFans va benissimo. Ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire? Ma sei matto?”.

Federico allora si giustifica. “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi consigliano che devo ripulirmi l’immagine e invece io ‘tac’ apro un canale OnlyFans”. “Mica farai cose esplicite? Perché vengo lì e spacco tutto”, chiede Giuseppe Cruciani.

Fedez sbarca su OnlyFans. L'annuncio a La Zanzara di Giuseppe Cruciani.



E Fedez: “No ma che dici, niente sesso esplicito, tante star americane lo usano per mostrare i ca**i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario”. Poi tornano sull’ipotesi di scrivere un libro sulla Lucarelli e a questo punto Fedez dice: “Comunque mi hai dato l’idea sulla Lucarelli adesso faccio anche quello”. Fedez, tutt’apposto?

