Incubo senza fine per Fedez, che ha ricevuto una brutta notizia nelle scorse ore. Stavolta è arrivata dalla magistratura una comunicazione che non lo farà certamente esultare, dato che si sarebbe aspettato una sentenza diversa. Invece non solo non ha avuto ragione sul caso trattato, ma il giudice alla fine gli ha pure inflitto una condanna anche se non parliamo di cose penali.

Fedez ha scoperto questa brutta notizia dopo aver lottato per anni per far prevalere la sua tesi. Ma non ce l’ha fatta e ora dovrà mettersi l’anima in pace. Il rapper milanese, alle prese col divorzio da Chiara Ferragni, dalle tanti voci di gossip e da uno stato di salute che non sarebbe ottimale, ha dovuto incassare anche questo duro colpo. E si è in attesa di una sua reazione.

Fedez, ancora una brutta notizia: “Ha perso la causa”

Come riferito dal sito Biccy, Fedez ha appreso di questa brutta notizia visto che è arrivato un verdetto dall’aula di tribunale. Nel 2018 lui e l’ex moglie organizzarono un party in un supermercato con diversi ospiti che iniziarono a lanciare il cibo, ballare sul bancone della verdura e aprire barattoli di sugo, tra le altre cose. Ci furono polemiche e arrivò anche un duro commento da una famosa: “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi”.

A parlare fu l’ex Grande Fratello, Daniela Martani, che aggiunse: “Fare una festa a casa era troppo normale, altrimenti chi glieli mette i like”. Fedez decise di presentare una querela per diffamazione contro di lei, ma non ebbe risultati nel 2019. Poi ci ha riprovato e adesso è giunta la sentenza che non lo soddisfa, visto che ha perso la causa come scritto dal portale Dagospia: “Il procedimento penale è stato respinto per tre volte da pm e gip del Tribunale di Roma, restava in piedi la richiesta di 100mila euro del rapper alla showgirl”. Ma il giudice ha sentenziato così: “Una richiesta che è stata ritenuta dal giudice infondata, visto che non solo il post rientra nel diritto di critica, ma gli epiteti ‘idioti’ e ‘palloni gonfiati’ riferiti al rapper e alla moglie, risultano ‘leciti alla luce del contesto’. Per il giudice le condotte ‘bizzarre e opinabili’ degli ormai ex Ferragnez ‘si esponevano a comprensibili e prevedibili critiche del pubblico’”.

Quindi, niente risarcimento a Fedez che invece “è stato condannato a pagare le spese di lite alla Martani, difesa dall’avvocato Antonino Polimeni. Nonostante il no di un pm e due gip al procedimento penale, Fedez ha continuato sperando di spuntarla almeno con un risarcimento in sede civile. E, invece, adesso dovrà archiviare la sua sete di vendetta”.