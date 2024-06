“È scomparso da giorni”. Fedez, i fan ormai terrorizzati: cosa emerge in questo strano silenzio

“È scomparso da quattro giorni”. Fedez, fan preoccupati. A renderlo noto sono proprio gli stessi follower del rapper milanese che da giorni non hanno sue tracce e quindi sono in allarme. Adesso la domanda che va per la maggiore per il papà di Leone e Vittoria è: “Cos’è successo e che fine ha fatto?”. Nei giorni addietro si è parlato anche di un fantomatico ricovero, notizia poi smentita clamorosamente. Tuttavia c’è chi pensa che la famiglia del rapper stia coprendo qualcosa, forse un periodo di forte stress per l’artista.

In effetti non ci sarebbe da stupirsi visto che dopo il cancro e la separazione con la moglie Chiara Ferragni, la presunta rissa e chissà che altro, il cantante sembra aver ritrovato un’adolescenza a 34 anni suonati. Eppure, dopo giorni e giorni di assillante copertura sui social, ora Fedez risulta sparito. Ma dov’è? E soprattutto, i suoi fan dovrebbero preoccuparsi? Il suo ultimo contatto su Instagram risale al 31 maggio, ovvero all’uscita del brano con Emis Killa, “Sexy Shop”.





Poi qualche storia qua e là, ma si sa, quelle scadono dopo 24 ore. La notizia quindi del presunto malore e del ricovero, smentita da fonti della stampa e a Pomeriggio 5. A riguardo l’inviato del programma di Myrta Merlino, che da mesi non parla d’altro, ha fatto sapere: “Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e fosse ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano”.

E ancora: “Non è così. Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. E’ sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato”.

Notizia poi confermata anche dall’ufficio stampa del San Raffaele. Poi arriva quell’assenza di Fedez al TIM Summer Hits 2024 di Roma. L’artista era in scaletta il 13 giugno e i fan ancora si chiedono: “È tutto apposto? Dov’è sparito?”.

