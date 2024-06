La Procura di Brescia ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini per la vicenda che riguarda Fedez, all’anagrafe Federico Lucia e il campione olimpico ed europeo Marcell Jacobs. I due sono protagonisti indiscussi delle cronache di questi giorni per due motivi molto diversi. Da una parte il rapper, ‘fresco’ di separazione dalla moglie Chiara Ferragni, anche lei finita al centro delle notizie per l’ormai famoso ‘Caso-Balocco’. La coppia è scoppiata e di recente Fedez è finito sui giornali per diversi motivi.

Dopo l’addio da Chiara Ferragni, Fedez è finito al centro della bufera per essere stato uno dei presunti ‘picchiatori’ del personal trainer Cristian Iovino – cosa sempre smentita dallo stesso rapper – ma anche per la sua nuova e tormentata vita sentimentale. Di recente, infatti, il cantante a confermato la sua nuova relazione con la giovane modella francese Garance Authié, con la quale era stato avvistato per la prima volta nel Principato di Monaco in occasione del Gran Premio di Monaco di Formula 1.

Fedez, non solo tifoso di Marcell Jacobs. Ora si scopre perché sono così legati: il ‘curioso’ retroscena





Fedez porta in tribunale il campione di atletica Marcell Jacobs

Dall’altra parte, per motivi decisamente più importanti, c’è Marcell Jacobs. Già oro olimpionico a Tokyo 2020, nell’Europeo di Roma appena concluso si è confermato campione dei cento metri con il tempo di 10″02 davanti a un altro azzurro, Chituru Ali, con 10″05, e ancora oro nella staffetta 4×100 insieme a Patta, Tortu e Melluzzo. In queste ore il Corriere della sera ha confermato che la Procura di Brescia ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini per la vicenda Fedez-Jacobs. L’atleta aveva accusato la società della madre di Fedez di non avere curato i suoi interessi.

I fatti risalgono all’anno in cui alle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs vinse la medaglia d’oro nei cento metri piani e poi anche con la staffetta azzurra 4 per 100 salendo da protagonista sul palcoscenico dell’atletica leggera mondiale. A gestire la sua immagine era in quel momento la società milanese Dome, di cui è socio anche Fedez e amministrata dalla madre Annamaria Berrinzaghi. I rapporti tra Jacobs e la Dome srl si deteriorano fino ad arrivare alla rottura definitiva alla quale seguirono strascichi giudiziari che si protrassero fino all’anno successivo fino alla rescissione con la reazione della Dome srl che avviò una causa civile contro di lui.

L’atleta aveva accusato la società della madre di Fedez di non avere curato i suoi interessi in una intervista alla Stampa nel 2023. Il campione di atletica accusò la società di avere trascurato i suoi interessi e da qui partì la denuncia per diffamazione aggravata. Ora potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per il campione di atletica Jacobs. La Procura di Brescia ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

