Fedez, non solo tifoso di Marcell Jacobs. Ora si scopre perché sono così legati: il ‘curioso’ retroscena

Sabato 1 agosto. Una data che resterà impressa a tutta l’Italia, che nel giro di appena venti minuti ha gioito per due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Gianmarco Tambeni è volato a 2,37 metri aggiudicandosi il posto più alto del podio insieme all’atleta del Quatar Mutaz Essa Barshim. Pochi minuti dopo è toccato a Marcell Jacobs entrare nella storia con la vittoria della finale dei 100 metri.

Nessuno come lui era riuscito nell’impresa. L’atleta della polizia ha stabilito il nuovo record italiano (battendo quello di Filippo Tortu) ed europeo con il tempo di 9″80. Due ori in pochi minuti, una gioia incontenibile per tutta l’Italia e un fiume di tweet e post social per festeggiare una pagina di storia dello sport.

Non sono mancati i complimenti e gli auguri dei vip. Federica Pellegrini gli dedica una storia con un solo aggettivo: “Spaziale”. Sofia Goggia scrive: “Oggi credo che sia la più grande giornata di sempre dello Sport Italiano. E credo, anche, che resterà come tale… per sempre”.





Anche Gianni Morandi, cantante sportivissimo ha pubblicato una foto con sullo sfondo Marcell Jacobs e la scritta: “L’uomo più veloce del mondo è italiano”. Simona ventura festeggia con la foto dell’abbraccio tra Tamberi e Jacobs: “Il 1° agosto 2021 facciamo la storia!!!”. “Fiero di lavorare al tuo fianco, orgoglio italiano”, ha scritto invece Fedez pubblicando una foto insieme al velocista italiano.

Ma perché Fedez e Marcell Jacobs si conoscono? Tre anni fa l’atleta azzurro ha firmato per la Doom Entertainment, l’ex Newtopia, ovvero l’etichetta del rapper che negli anni si è aperto anche ad altre categorie. Insomma, Fedez ci aveva visto lungo e oggi si ritroverà a curare le opportunità commerciali, di marketing e sponsorizzazioni del re dell’atletica mondiale.