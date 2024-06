Fedez “ricoverato in ospedale al San Raffaele”: questa l’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, che nella giornata di venerdì 14 giugno, si è diffusa a macchia d’olio. “Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri, Fedez si trova al San Raffaele di Milano – aveva scritto l’esperto di gossip – Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne”.

“Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo“, la conclusione. Le cose non stanno così, come spiegato da Alberto Dandolo e anche da Michele Dessì nell’ultima puntata di Pomeriggio 5.

Fedez, la verità sulle sue condizioni di salute

“Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è così – le parole di Michel Dessì a Pomeriggio 5 – Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress”.

L’inviato di Myrta Merlino ha quindi ipotizzato che le cause possono essere “la separazione da Chiara Ferragni” “l’indagine dopo il pestaggio di Iovino”. “Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato”, ha puntualizzato. La scorsa settimana, in una diretta con GrenBaud, ha parlato dei suoi problemi di salute e svelato di essere stato in ospedale durante il suo breve soggiorno a Zurigo a inizio giugno.

"#Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale"



Tutti gli aggiornamenti in diretta a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/h7Lp0PANIV — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 14, 2024

“Sono finito in ospedale, perché durante la notte sono stato male, era come se mi stessero pugnalando alla pancia – le parole del rapper – Questo perché a me hanno tolto vari organi, poi li hanno ricuciti poi io l’estate scorsa ho avuto un altro problema. Come se non bastasse mi è venuto il fuoco di Sant’Antonio che è una roba terribile e fa un male allucinante. Mi è venuto molto pesante, ho preso tanti antidolorifici e da lì mi sono venute delle emorragie e ho perso metà del sangue che avevo in corpo. Quindi adesso devo prendere dei gastroprotettori a vita, enzimi del pancreas, perché non assimilo nulla di quello che mangio, dovrei anche mangiare di più”.