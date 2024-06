Momento no per il fratello dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane, fratello dell’ex protagonista di Temptation Island ed ex vippone, ha condiviso con i suoi follower un annuncio sul difficile momento che sta vivendo con la moglie. I due, sposati dal 2021, vorrebbero avere un figlio, ma al momento hanno incontrato difficoltà. Lui ha pubblicato le immagini della moglie in ospedale.

La donna si sta sottoponendo alle cure necessarie per cercare di avere un bambino. Nicolò Zenga, è lui il protagonista della storia, ha ammesso di essersi voluto prendere del tempo con la moglie Marina Crialesi prima di parlare apertamente di quello che sta succedendo. La diagnosi, arrivata ormai tre anni fa, è di infertilità e il figlio di Walter Zenga fratello di Andrea ha voluto svelare tutto.

Nicolò Zenga sull’infertilità: “Ora siamo pronti…”

“Ci abbiamo messo un po’ di tempo – scrive Nicolò Zenga – quello necessario perché ci sentissimo pronti a condividere questa nostra storia dal titolo : INFERTILITÀ. Una parola che ci ha accompagnato in questi ultimi tre anni e che abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene. Tre anni fatti di visite, operazioni, medicine, diete e punture dolorose. E poi ancora speranze, fallimenti, lacrime (tante, tantissime)solitudine, senso di impotenza. Un investimento emotivo, fisico ed economico costante”.

“Una battaglia che portiamo avanti – dice ancora Nicolò – anche quando ogni mese puntualmente arriva il giorno che ci annuncia un nuovo fallimento. Perché il desiderio di un figlio ci ha pervaso sin da subito, ancor prima di rendercene conto, ancor prima di dircelo, ancor prima di sposarci. Accettare tutto questo non è stato semplice, ma capire che siamo “una coppia” delle tante in questo oceano chiamato infertilità ci aiutato a sentirci meno soli”.

Il messaggio conclusivo è un invito: “Sono sempre di più le donne che parlano di infertilità e pma, ma ancora pochi sono gli uomini. E se iniziassimo anche noi? Noi uomini che per tanti motivi rimaniamo sempre nascosti, ma che siamo parte attiva in questo percorso. Perché l’infertilità riguarda la coppia e mai il singolo. Non sarebbe una bella novità? 🌈

Oggi inizio io, tenendo stretta la mano di mia moglie che al mio fianco lotta ogni giorno per realizzare questo sogno”.

