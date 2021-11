“Perché non ero al suo matrimonio…”. Walter Zenga a bomba sulle nozze del figlio Nicolò: parole inequivocabili

Di chiacchiere se ne sono fatte fin troppe e ora Walter Zenga ha deciso di intervenire. L’ex numero 1 dell’Inter, che di recente ha presentato il suo libro in cui ripercorre la sua epopea calcistica con tutti i momenti più importanti della sua carriera, ha rotto il silenzio sul matrimonio del figlio Nicolò. L’assenza di Walter e del resto della famiglia aveva infatti sollevato un polverone. I rapporti dell’ex portiere con la famiglia non sono mai stati dei migliori ma sembrava esserci qualcosa di più.



Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip del figlio Andrea infatti, Walter Zenga aveva detto di volersi riavvicinare ai figli e recuperare il tempo perso. Eppure al matrimonio di lui nessuna traccia. A testimoniarlo anche la mancanza sui social di qualsivoglia riferimento al matrimonio: zero dediche, zero congratulazioni, zero fotografie, niente di niente”. Così fino a poche ore fa.



Adesso Walter Zenga, evidentemente stanco delle chiacchiere, ha raccontato tutta la verità sulla sua assenza in un lungo post su Instagram. “Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere… Ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più…”.







Quindi Walter Zenga continua: “Nicolò Zenga e Marina Crialesi vi auguro ogni bene e noi sappiamo… Agli altri lasciamo il gusto di “parlare”, di dire cose senza senso… Ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “amico“ a scanso di equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo: “lascia Dubai e torna a vivere a Milano”.



Tante le risposte anche quelle di Nicolò Zenga che ha applaudito il papà. Proprio Nicolò, nei giorni scorsi, aveva spiegata la ragione dell’assenza di papà Walter Zenga e del resto della famiglia. “Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio ed il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto… perché oggi conta solo questo.. l’amore”.