“Perché non c’era nessuno”. Matrimonio Nicolò Zenga, tutta la verità su quella pesante assenza

Nozze di Marina Crialesi e Nicolò Zenga, ancora qualche zona in ombra da illuminare. Sicuramente la cerimonia di nozze più discussa di sempre, dopo i retroscena familiari che sono venuti a galla in un giorno che per ogni coppia dovrebbe rappresentare il più bello e importante di una vita intera.

Celebrato il 21 novembre, ma senza la presenza di qualcuno che ha certamente fatto discutere e continua a farlo. Oggi è la sposa ha rivelare qualche dettaglio in più. Durante la cerimonia, nessun membro delle rispettive famiglie. Assenti il fratello dello sposo, Andrea Zenga, la madre, il padre e tutti i parenti della sposa. Il motivo?

“La verità? I miei si sono separati dopo 40 anni di matrimonio. Al momento mia madre sta dalle sue sorelle in Liguria, mio padre in Calabria e la comunicazione è scarsa”, confessa la sposa durante un’intervista rilasciata per Chi.





E nel corso della stessa intervista, Nicolò Zenga ha aggiunto: “Abbiamo parlato apertamente con tutti con papà, con mamma, con i fratelli, tutti ci hanno detto: “Sposatevi e siate felici. Noi lo saremo di conseguenza”. Io per altro ho una famiglia numerosa, sarebbe stato squilibrato vedere presenti tutti i miei e non i genitori di Marina”.

E come è stato reso noto a unire civilmente Marina e Nicolò, ci ha pensato una grande amica della sposa, Bebe Vio: “Sono molto fortunata ad averla nella mia vita come amica. Doveva essere la mia damigella, nel matrimonio in chiesta che è, appunto, rimandato. Così quando si è deciso di spostarlo, e lo abbiamo comunicato, ci siamo detti: ma perché dobbiamo rinunciare a sposarci? E Bebe sul tema ha subito detto con quel suo entusiasmo travolgente: “Ma allora lo faccio io”.