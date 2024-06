Fedez torna sui social dopo il silenzio e stupisce i fan. In tanti si sono chiesti che fine avesse fatto il rapper, che in questo periodo sta affrontando la dolorosa separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Per quattro giorni l’artista è letteralmente scomparso dai social, una pausa di sicuro poco usuale per uno come lui. E così sono fiorite le ipotesi, come quella che la famiglia volesse in qualche modo coprire quello che stava succedendo.

Poi a “Pomeriggio Cinque” l’inviato di Myrta Merlino ha rivelato: “Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e fosse ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano”. Ma subito si è affrettato a precisare: “Non è così. Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato”.

Leggi anche: “È scomparso da giorni”. Fedez, i fan ormai terrorizzati: cosa emerge in questo strano silenzio





Fedez torna sui social e pubblica una foto… in ospedale

Nelle scorse ore è stato lo stesso Fedez ad intervenire sul proprio profilo Instagram condividendo una carrellata di foto e la didascalia: “Inserisci frase motivazionale a caso“. Lo vediamo in compagnia del nuovo cane, un Golden Retriever (come Paloma, la cagnolina che aveva quando stava ancora con Chiara, ndr).

Tra le foto, però, ce n’è una in particolare che ha lasciato stupiti i più. Si vede il braccio di Fedez con la flebo attaccata e il dito medio alzato. E il rapper si trova in un letto d’ospedale. Dunque il malore e il ricovero ci sono stati. Ma come sta adesso il cantante?

A quanto pare Fedez ora sta bene. Le ultime riportano che Federico per la separazione dalla moglie ha scelto gli avvocati che in questi mesi stanno rappresentando Ilary Blasi nella separazione da Francesco Totti. I Ferragnez potrebbero avviare a breve una separazione consensuale anche se loro non hanno ancora confermato. Intanto per Fedez è arrivata un’altra brutta notizia, come potete leggere qui sotto.

“Ma non è possibile…”. Fedez, altra mazzata clamorosa: la decisione del giudice