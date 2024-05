Eleonora Giorgi sta lottando ogni giorno per sconfiggere il tumore che l’ha purtroppo colpita nei mesi scorsi. Recentemente è stata anche al matrimonio del figlio Andrea Rizzoli e a luglio prenderà parte alle nozze dell’altro figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia. Ora l’attrice ha rotto nuovamente il silenzio, soffermandosi sulle sue condizioni di salute. E ha confessato di aver dovuto affrontare cose molto forti.

Infatti, Eleonora Giorgi a causa del tumore si è sottoposta a cure e ad un’operazione molto dure ma sta cercando di stringere i denti ed andare avanti. Intervistata dal settimanale Gente, ha anche anticipato a tutti cosa le riserverà il prossimo futuro. Ha ancora da fare dei passi decisivi per provare a mettersi definitivamente alle spalle questa terribile malattia.

Eleonora Giorgi e il tumore: “Cure devastanti, cosa devo fare ora”

Una volta fatto l’intervento, Eleonora Giorgi ha comunque tirato un sospiro di sollievo. Parlando appunto del tumore, ha affermato: “Dopo l’intervento è come se fossi rinata una seconda volta. Io ho il tumore al pancreas, tra i più pericolosi con un’incidenza di mortalità importante. Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un’operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata”.

Sempre dialogando con Gente, ha aggiunto: “Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All’inizio non volevo farmi operare, pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti, senza calvari terapeutici, non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere, come purtroppo è successo a me negli ultimi giorni di vita di mia madre”.

Infine, Eleonora Giorgi ha anche spiegato cosa succederà ora: “Ho fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli. L’intervento è stato effettuato in modo magistrale ed è andato bene: mi hanno tolto la coda del pancreas e la milza. Prima mi sono gonfiata poi ho perso qualche chilo, ma l’oncologo dice che la mia risposta è stata perfetta, che la cicatrice sta rientrando. Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio. Farò un nuovo ciclo di chemio per scongiurare la possibilità che il ‘semino’ tumorale sia schizzato chissà dove e attecchisca altrove. Inizio il 13 maggio e terminerò a fine giugno, a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia”.