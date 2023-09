Momento topico per la coppia di Canale 5, che potrebbe presto arrivare al matrimonio e ad avere un figlio. A parlare è stata lei nelle scorse ore, infatti ha fatto un intervento molto interessante sulla sua vita privata, ma ha anche spaziato su altri argomenti e si è soffermata pure sul suo lato lavorativo. In particolare, le hanno anche domandato se avesse voglia di diventare Madre Natura nel programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Prima di dirvi tutto su questa coppia di Canale 5 che metterebbe nel mirino matrimonio e il concepimento di un figlio, la ragazza ha esclamato a Casa Sdl: “Guarda, forse mi sono candidata qualche tempo fa, ho fatto i casting e forse sono stata respinta. Forse perché avevo già partecipato, quindi ero già vista. Non mi hanno mai proposto un calendario, ma lo farei perché mi è sempre piaciuta l’idea, non proprio osé ma artistico. Ci ho sempre pensato, perché no”.

Coppia di Canale 5 verso matrimonio e figlio: le parole di lei

Questa coppia di Canale 5 è nata grazie alla loro partecipazione al GF Vip. Non a caso lei, oltre a parlare di matrimonio e figlio, ha anche detto sull’esperienza al reality show: “Sono rimasta in rapporti con le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa. Poi domenica sono stata con Patrizia Pellegrino ed Ainett, siamo state ad una sfilata e le sento di più rispetto ad altre. Per il resto non ho problemi con nessuno, non mi interessa e non risponderò ad altro”.

Casa Sdl ha chiesto chiaramente a lei, parliamo di Federica Calemme, se siano pronti per il matrimonio e un figlio e, soffermandosi sul suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, ha spiegato: “Se ne sta parlando, però piano piano. Forse il matrimonio è ancora un po’ troppo importante, così come un figlio, però ne stiamo parlando e vedremo. Una cosa è dirlo, una cosa è farlo, quindi work in progress”. E la giovane ha speso parole solo buone nei confronti del suo partner.

Federica ha detto ancora su Gianmaria: “Con lui va tutto bene, tutto benissimo e duriamo. A dicembre sono 2 anni che stiamo insieme, sembra una vita. Non ha grandi difetti, però forse è un po’ troppo organizzato e perfettino. Per il resto è meraviglioso”.