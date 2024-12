La notizia del processo per stalking contro Lulù Selassié, avviato a seguito della denuncia del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo, ha suscitato un vasto clamore mediatico. Non solo le testate dedicate al gossip e alla televisione, ma anche i principali quotidiani nazionali hanno dato ampio spazio alla vicenda, alimentando il dibattito pubblico.

Ora, a prendere la parola sono le sorelle di Lulù, Clarissa e Jessica Selassié, che hanno deciso di rompere il silenzio pubblicando una lunga lettera sui social. La lettera, condivisa su Instagram, esprime la loro vicinanza a Lulù, sottolineando l’importanza di sostenere la sorella in un momento così delicato.

“Dobbiamo dirvi di nostra sorella”. Clarissa e Jessica Selassié intervengono su Lulù

Clarissa e Jessica esprimono una certa preoccupazione: “In questo periodo, purtroppo, il nostro nome e soprattutto quello di nostra sorella sono sotto attacco. E ancora una volta veniamo prese di mira. Ci teniamo però a ringraziare tutti coloro che si hanno scritto, per il supporto, l’amore e l’affetto che ci state mostrando. Grazie di cuore. Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella, la persona coinvolta direttamente in questa situazione”.

Lulù e Clarissa intervengono per “fare chiarezza” e aggiornano i loro fan sulle condizioni della loro sorella. “Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti colore che sono preoccupati: Lulù sta bene. Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene. Per quanto sia sotto shock, Lulù sta affrontando questo momento difficile. E nel momento giusto sarà lei stessa a parlarvi direttamente”.

Alla fine Lulù e Clarissa lanciano un appello: “Chiediamo pazienza e rispetto, perché attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la verità venga finalmente a galla. Siamo qui per supportare nostra sorella e lei ci tiene tano a ringraziare la sua community e i suoi fan che le stanno offrendo un supporto vitale e fondamentale. Ora più che mai. La nostra vita non verrà influenzata da chi vuole metterci in difficoltà. Noi continueremo a vivere, a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, come abbiamo sempre fatto, con la stessa determinazione e passione. Non permetteremo che nulla ci fermi, soprattutto non ciò che altri vorrebbero vederci fare”.

“Se dovessero emergere altre calunnie o diffamazioni, sappiate che stiamo già prendendo tutte le misure legali necessarie per difendere la nostra famiglia e la nostra onorabilità”, concludono.