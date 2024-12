Brutte notizie per la coppia vip, infatti il loro matrimonio sarebbe ormai in crisi. Queste le voci sul loro conto uscite nelle scorse ore e che stanno allarmando i fan, che mai si sarebbero aspettati di leggere una cosa simile. A quanto pare lui sarebbe stato più deciso a mettere fine alle nozze, alla luce anche di una scoperta che lo aveva indispettito non poco.

La coppia vip non starebbe attraversando un periodo fortunato, col matrimonio che sarebbe sempre più in crisi. A parlarne è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha postato anche delle immagini dei diretti interessati corredato da un lungo commento nel quale ha spiegato quale sia la situazione attuale. E ha interpellato pure una fonte vicina ai due famosi.

La coppia vip in crisi: matrimonio a rischio

Parpiglia, parlando di questa coppia vip in crisi col matrimonio che rischia di naufragare, ha scritto: “Viaggio di lavoro scaccia crisi. Lei vola a Miami con il marito per un evento e per cercare e ritrovare serenità. A Milano si parla da tempo di una crisi, ma nessuno ha mai spiegato il motivo“. E poi è stato rivelato cosa ha affermato una fonte vicina ad entrambi.

Parliamo di Diletta Leotta e Loris Karius, i cui fiori di arancio sarebbero appesi ad un filo. Parpiglia ha aggiunto che “una fonte vicina alla coppia invece ha raccontato a noi ciò che Diletta avrebbe confidato solo alle amiche più care, ovvero che Karius ha scoperto i messaggi che la Leotta si era scambiata con un personaggio chiacchierato. E scoperto il carteggio avrebbe chiesto alla moglie un periodo di stop per riflettere sul loro rapporto. A quel punto Diletta ritorna sui suoi passi perché ha sempre creduto nei valori della famiglia e soprattutto della ‘sua’ famiglia che ha costruito assieme al compagno”.

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius si è celebrato appena 6 mesi fa, il 22 giugno per l’esattezza. Il 16 agosto del 2023 è invece nata la loro figlioletta Aria.