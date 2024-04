Massimiliano Varrese è stato uno dei grandi protagonisti di questo Grande Fratello. Entrato insieme al primo gruppo di concorrenti, è uscito l’ultimi giorno. Non ha vinto, perché alla fine ha trionfato Perla, ma di sicuro si è ripreso la popolarità. E ha già annunciato una “svolta” lavorativa. In realtà è tornato a una sua vecchia passione, la musica. Su Instagram ha da poco condiviso un video che lo ritrae all’interno di uno studio discografico.

“Attenzione – ha svelato il suo producer – perché tra poco sta per arrivare qualcosa di bombardoso“. Il pezzo si chiama “Niente da dividere” e come fa sapere lo stesso attore sta attualmente spopolando anche in Svizzera “è sempre in super classifica su Radio Onefive”. L’attacco dei soliti hater non è tardato ad arrivare ma “a chi chi dice che un pezzo non si scrive in due giorni appena usciti dal Grande Fratello. L’avevo scritto un po’ di anni fa e l’abbiamo riprodotto questa estate, ancora prima di sapere che sarei entrato nella casa”, ha risposto lui.

Massimiliano Varrese dopo il GF è tornato con lei?

Al Grande Fratello Massimiliano Varrese ha rivisto Monia La Ferrera, una sua ex fidanzata con cui pian piano pensava di aver posto le basi per una nuova frequentazione dopo il reality show. Ma una volta fuori dalla casa, lei si è impegnata con il fratello di Greta Rossetti, Joseph. Ora è finita ma l’attore ha saputo tutto appena uscito, la sera della finale.

La nuova svolta sentimentale però non riguarderebbe Monia, bensì la sua ex moglie Valentina Melis. Nella casa Varrese ha parlato molto di lei e di sua figlia Mia, che più volte lo hanno raggiunto fuori dalla porta rossa. Durante la finale, Alfonso Signorini aveva gettato l’amo, chiedendo alla ex coppia se ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma e entrambi sembravano lasciare una porta aperta.

Così, a 2 settimane dalla fine del GF, i follower più curiosi non hanno potuto fare a meno di chiedere al diretto interessato cosa sia successo tra lui e Valentina negli ultimi giorni. La sua risposta ha alimentato ancora di più la curiosità del pubblico. Nel dettaglio, a coloro che gli hanno chiesto notizie sulla alla storia con Valentina, l’attore ha risposto con un sibillino: “Fatevelo dire da lei”. Il ritorno di fiamma si è concretizzato?