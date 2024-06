È appena scoppiato un nuovo caso mediatico su a Chiara Ferragni. L’imprenditrice, attivissima sui social durante tutto il weekend al matrimonio di Diletta Leotta, è di nuovo nell’occhio del ciclone. E proprio per qualcosa che è avvenuto durante la cerimonia di nozze, ma non si è visto.

Dall’Isola di Vulcano, dove ha partecipato come ospite alle nozze da sogno tra l’amica e il calciatore Loris Karius, Ferragni ha inondato il web con foto e filmati. Ha ripreso praticamente tutto: l’arrivo della sposa all’altare, gli altri invitati, i momenti della festa. Chiara ha quasi tolto il lavoro ai paparazzi. Ma non ha mostrato davvero tutto a suoi fan, che adesso hanno scoperto tutto.

Chiara Ferragni, scoppia un nuovo caso. “Ecco con chi era al matrimonio di Diletta Leotta”

“Avete visto, si è dovuta nascondere”, è uno dei commenti che si leggono in queste ore sul web. Si è scoperto infatti che, a differenza di quanto sembrava, Chiara non era affatto sola alle nozze di Diletta Leotta. Al matrimonio sull’isola di Vulcano è arrivata accompagnata da un uomo. Una persona che è stata con lei anche durante i festeggiamenti. Tuttavia, quest’uomo non appare né in foto né in video.

Chiara Ferragni era uno dei tanti ospiti vip del matrimonio dell’anno. Tra gli altri volti noti c’erano Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, il calciatore Claudio Marchisio, la cantante Elodie e tanti altri ancora. E poi un invitato misterioso.

A sganciare la bomba su Ferragni è stato per primo il portale Gay.it. In compagnia di Chiara Ferragni a Vulcano c’era Fabio Maria Damato, lo storico braccio destro dell’imprenditrice. Il rapporto tra i due si è interrotto da qualche giorno, così si sapeva. Ma allora perché era ancora con lei? È quello che si domandano in molti. E poi: perché non si sono mostrati insieme? Damato è una figura di cui si è discusso molto nelle ultime settimane, se ne è parlato per il pandoro-gate e per l’inimicizia che c’è tra lui e Fedez. L’ex compagno di Ferragni non ha mai nascosto di non averlo in simpatia.

“A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali”. Un cambiamento che “fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”. Era quanto spiegava la nota sulla fine della loro collaborazione. C’è stato un ripensamento? Vedremo quali saranno gli sviluppi.