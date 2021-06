Ogni volta che Chiara Ferragni si muove, succede sempre qualcosa. Che sia una reazione sua, di Leo o di Fedez poco importa, qualcosa succederà sempre (anche perché sono abituati a riprendere tutto). Stavolta però i fan hanno notato una cosa inusuale, capitata sulle giostre a Gardaland con Leone. L’imprenditrice digitale ha trascorso una giornata nel parco divertimenti lombardo insieme al figlioletto di tre anni, alla sorella Francesca e al suocero Franco.

Chiara Ferragniha documentato l’inusuale pomeriggio con foto e video su Instagram, ma un filmato in particolare ha attirato l’attenzione dei follower. Nella clip, condivisa sul feed, Chiara e Leone ridono felici sulle “montagne russe” per bimbi, tra salite e mini discese. Il bimbo, super coraggioso, affronta tutto abbracciato alla mamma. Ma dietro di loro spunta una signora “misteriosa”. Neanche a dirlo: immediati i commenti dei fan su Instagram. “Ma la signora che dietro di loro ha ripreso tutto con il telefonino?Bellissimo”.

E ancora: “La signora che li riprende? Le sta perfino per cadere il cellulare! Troppo forte”. Insomma, i follower adocchiano una fan che ha avuto la fortuna di fare il giro sulla giostra con la sua beniamina e non ha voluto perdersi neanche un secondo, anche a costo di far cadere il cellulare.





Ma non sono mancate le critiche, sempre presenti quando si parla di Chiara Ferragni. Stavolta la ‘colpa’ dell’imprenditrice milanese è una cover del telefono. Sì, avete sentito bene. Ebbene, proprio nelle ultime ore Chiara Ferragni ha lanciato la nuova cover del cellulare per la gioia dei suoi 24 milioni di follower.

Ma non una cover qualsiasi, infatti non sono mancati anche commenti contrastanti: “Non buttiamo così i soldi…”. Custodia glamour con tanto di iconico occhio disegnato. Ma il prezzo della “Cover translucida per Iphone 11 Pro in silicone. Dettaglio “Logomania” sul davanti”? Ben 60 euro, ma nonostante la cifra la versione glitterata è già sold out. Non vi piace? E non la comprate!