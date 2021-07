“Non è possibile”. Chiara Ferragni, quel particolare da non credere sulle sue gambe. E si scopre la verità

Chiara Ferragni sarebbe in grado di far notizia sempre, in ogni circostanza, per qualsiasi gesto. Come saprete, l’imprenditrice digitale si trova in vacanza in Puglia insieme al Marito Fedez e alcuni amici. Giri in barca, balletti, risate e tanto buon cibo per una settimana all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Ieri però, il rapper milanese, ha postato un video su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, l’imprenditrice digitale si mostra in una veste totalmente inedita.

Tutti impauriti dopo che Chiara Ferragni “sfoggia” delle gambe non depilate e piene di tatuaggi. Parte una mini-coreografia, quando accade l’inaspettato. Spunta Fedez da dietro, le gambe infatti erano le sue. Chiara era “avvinghiata” al marito in maniera bizzarra, in modo da nascondere le sue gambe. “Chiara una di noi”, scrivono ironici i fan. E ancora: “+27% di vendita di rasoi”. “Finalmente la Ferry con bei piedi”.

Insomma, l’ironia di Chiara e Fedez scatena i commenti. “Siete troppo forti”. In pochi minuti, il bizzarro video sfiora i 2milioni di visualizzazioni. I Ferragnez fanno (ancora) centro. E tutto per aver inquadrato semplicemente le gambe di Fedez. Chiara Ferragni in queste ultime ore ha condiviso con il suo pubblico una miriade di foto per rendere il dovuto omaggio alla splendida location in cui sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.





Si tratta di un albergo di lusso, la masseria Torre Maizza per la precisione, mentre l’hotel si chiama Rocco Forte. Qui sono Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria. La struttura fa parte del resort di Borgo Egnazia, a Fasano, provincia di Brindisi. Ma i costi?

Ebbene una notte nella masseria Torre Maizza, in questo periodo quindi alta stagione, in una stanza matrimoniale per due persone costa in media la bellezza di 1109 euro. Decisamente non uno scherzo. Ma d’altronde Chiara Ferragni e Fedez se lo possono permettere. Quindi non c’è nulla di cui meravigliarsi. Beati loro!