Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? È un’annata decisamente dura per le coppie vip. L’anno scorso era toccato a Ilary Blasi e Francesco Totti (20 anni d’amore e 17 di matrimonio). Quest’anno sono stati Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tornati insieme a 10 anni dalle nozze, a rompere per l’ennesima volta. E adesso pare ci sia maretta nella coppia più social d’Italia. Tutto nasce dal festival di Sanremo quando l’istrionica partecipazione del rapper mise a dura prova la tenuta del rapporto.

Ora diversi utenti hanno notato qualcosa di particolare che sta gettando dubbi sulla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. I due – che ve lo diciamo a fare – hanno scatenato alcune polemiche con la loro ultima uscita in una spiaggia libera a Ibiza: “Quando nessun resort ti invita a sbafo e finisci sulla spiaggia libera pur essendo milionaria” ha maliziosamente notato qualcuno. Ora, però, arriva un’altra segnalazione su un dettaglio catturato su una foto condivisa dalla coppia.

Chiara Ferragni e Fedez, la frase sibillina e i fan scatenati

Chiara Ferragni e Fedez, ieri domenica 6 agosto, hanno pubblicato una foto su una scogliera a Ibiza dove sono in vacanza. Ebbene la frase che accompagna la foto ha gettato nel panico alcuni follower. Motivo? Giudicate voi. La frase ‘incriminata’ è “Ciao amore“. C’è chi ha commentato: “Ma vi siete lasciati?“, “Scoppiati in ogni senso” poi ancora: “Che farsa”.

Va detto che c’è anche chi li difende: “Se fanno la foto insieme ” è una farsa”, se non fanno foto insieme ” si sono lasciati”, oh ma pure voi heaters fate un attimo pace con quel minimo di cervello che dovreste avere“. Sul web c’è chi fa notare che recentemente Chiara e Fedez hanno fatto alcune vacanze separate: lei con gli amici, lui coi figli: “Che i due siano in crisi?”.

Sulla faccenda, proprio nelle ultime ore, è intervenuta la diretta interessata Chiara Ferragni che ha risposto: “Ieri ho fatto questa bellissima escursione con fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption “ciao amore”. E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao amore” come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire”. Ma se tra loro è tutto a posto che bisogno c’era di intervenire? Eh, il mistero continua…

