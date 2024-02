Chiara Ferragni e Fedez, a poche ora dalla bomba di Dagospia ecco che emergono dubbi su come stiano veramente le cose. Sui social Chiara Ferragni ha scritto: “Tu le sfighe io…”, lasciando intuire che la notizia sulla separazione è vera. Fedez, da parte sua, ancora non ha commentato la questione ma potrebbe farlo nelle prossime ore. A proposito del cantante, sembra che Chiara (ma si tratta di voci e supposizioni non confermate) non avrebbe gradito il volo oltreoceano del marito con l’assistente.

Sulle ragioni della rottura Dago spiega come: “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.





Chiara Ferragni e Fedez non si sono lasciati davvero: la teoria

Ma la crisi sarebbe lontana, iniziata durante il Festival di Sanremo 2023. Intanto c’è chi si dice sicuro che l’addio tra la coppia sia tutta una montatura. Scrive Leggo: “Come riportare il pubblico dalla propria parte? Difficile dirlo. Ma secondo gli utenti dei social – e anche parte della stampa – il possibile divorzio della coppia potrebbe salvare il salvabile. Come? Distraendo la massa”.

E ancora: “La separazione potrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere una strategia di comunicazione in primis, e poi di marketing, che potrebbe spostare l’attenzione soprattutto sulle vicende giudiziarie di Chiara Ferragni che, indovinate un po’, nelle ultime settimane ha cambiato agenzia di comunicazione e si è affidata a mamma Community”.

Ci sarebbe poi un’altra coincidenza. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che l’imprenditrice sarà da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Sarà quello il momento in cui sarà certificata la rottura o, come molti sostengono, sarà il momento in cui sarà annunciata che la crisi è alle spalle? Staremo a vedere.