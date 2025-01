Zendaya e Tom Holland, entrambi 28enni, hanno recentemente annunciato il loro fidanzamento, coronando una relazione iniziata sul set di “Spider-Man: Homecoming” nel 2016. Secondo fonti vicine alla coppia, Tom ha fatto la proposta tra Natale e Capodanno, durante un momento intimo nella casa di famiglia di Zendaya. Le speculazioni sul fidanzamento sono aumentate quando Zendaya ha partecipato ai Golden Globe 2025 indossando un vistoso anello di diamanti all’anulare sinistro.

Inoltre, i fan hanno notato un piccolo tatuaggio a forma di “t” sotto il braccio, interpretato come un omaggio a Tom. La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla loro relazione, iniziata ufficialmente nel 2021. Nonostante la riservatezza, entrambi hanno espresso in diverse occasioni il sostegno reciproco e l’importanza della loro relazione. Oltre alla vita personale, Zendaya e Tom continueranno a collaborare professionalmente.





Sono entrambi protagonisti nell’adattamento cinematografico di “The Odyssey” diretto da Christopher Nolan, la cui uscita è prevista per luglio 2026. Il fidanzamento di Zendaya e Tom Holland rappresenta una tappa significativa sia nella loro vita personale che professionale. I fan attendono con entusiasmo ulteriori dettagli sul loro futuro matrimonio e sui progetti condivisi. Zendaya Maree Stoermer Coleman, nata il 1º settembre 1996 a Oakland, California, ha iniziato la sua carriera come modella e ballerina.

Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2010 con il ruolo di Rocky Blue nella serie Disney Channel “Shake It Up”, che ha consolidato la sua popolarità tra il pubblico giovane. Successivamente, ha interpretato personaggi significativi in produzioni come “K.C. Undercover” e ha ottenuto riconoscimenti per il ruolo di Rue Bennett nella serie HBO “Euphoria”, vincendo un Emmy Award per la sua performance.

Law Roach shares a video of Zendaya in her second Golden Globe look last night! pic.twitter.com/MyYLXdvekD — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) January 6, 2025

Es increíble como Zendaya JAMÁS decepciona pic.twitter.com/ALxf3bLxYS — vic (@ghostsjb) January 6, 2025

Tom Holland, nato il 1º giugno 1996 a Londra, Inghilterra, ha mostrato interesse per le arti fin da giovane. Ha iniziato la sua carriera nel teatro, interpretando il ruolo principale nel musical “Billy Elliot” nel West End. Il suo debutto cinematografico è avvenuto con “The Impossible” (2012), ma è diventato noto a livello internazionale per il ruolo di Peter Parker/Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, a partire da “Captain America: Civil War” (2016).

