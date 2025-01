L’incubo di Alessandro Basciano non sembra conoscere fine. Come ricordato da Fanpage, è trascorso un mese e mezzo dal suo arresto, anche se poi come sapete il giovane ha ottenuto la scarcerazione, ma le conseguenze legate alla denuncia di Sophie Codegoni sarebbero ancora evidenti. A rompere il silenzio è stato l’avvocato di lui, Leonardo D’Erasmo, che ha annunciato una notizia molto negativa per il suo assistito.

Alessandro Basciano ha accusato Sophie Codegoni di non avergli dato la possibilità di trascorrere il Capodanno con la figlia Celine: “Non ho visto mia figlia a Capodanno, chi la priva del padre non la ama”. E adesso il legale del deejay ha anche fatto sapere che ci sono stati degli sviluppi non positivi anche in un altro ambito della vita dell’ex partner di Sophie.

Leggi anche: “L’ho denunciata”. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, battaglia senza fine: c’è di mezzo la figlia





Alessanro Basciano, altra brutta notizia dopo la denuncia di Sophie Codegoni

Prima di dirvi cosa ha rivelato l’avvocato D’Erasmo, lo stesso Alessandro Basciano ha scritto un post su Instagram soffermandosi sulla vicenda giudiziaria con Sophie Codegoni: “Ancora oggi vedo calpestare i miei diritti di uomo e di padre. Non ho più notizie di mia figlia e non riesco a lavorare. Sono stato condannato ‘mediaticamente’ e non in tribunale. Ascoltate la mia condizione in questo video del mio legale di fiducia”.

In un lungo video l’avvocato di Basciano ha annunciato la perdita del lavoro da parte di Alessandro: “Ha perso il lavoro. Essendo un deejay, quando un locale pubblica la locandina che annuncia la serata in cui sarà ospite, il locale stesso diviene bersaglio di una serie di insulti e messaggi, di mail che chiedono la cancellazione della serata e l’imprenditore, titolare del locale, agisce in questo senso”.

Infine, il legale difensore di Basciano ha concluso dicendo che “o comunque lavora meno rispetto al passato. In uno Stato di diritto che debba garantire l’innocenza di tutti fino ai tre gradi di giudizio, fino a una sentenza irrevocabile, è giusto che una persona veda sfaldarsi la sua vita e veda togliersi i diritti fondamentali, come il lavoro?”.