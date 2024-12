Alessandro Basciano ha denunciato Sophie Codegoni. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che riguarda il dj e l’influencer, un tempo coppia felice. Dopo la denuncia per stalking e minacce e la notte in carcere, Alessandro aveva parlato della terribile esperienza. Poi i due erano stati avvistati insieme e il magazine Chi parlava addirittura di una nuova fase dei rapporti.

In realtà l’incontro, ha spiegato Sophie Codegoni, sarebbe avvenuto ‘con l’inganno’: “Queste foto testimoniano un incontro procurato con l’inganno. Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha fornito ulteriore materiale per il fascicolo legale” le parole dell’influencer. Ora a parlare è Alessandro Basciano che annuncia di aver denunciato l’ex compagna per sottrazione di minore.

Il messaggio di Basciano: “Tre denunce per sottrazione di minore”

Nella serata di ieri, 29 dicembre, Alessandro Basciano ha scritto un lungo messaggio sui social: “Un padre non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta. Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto tre denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia”.

“È chiaro – prosegue Basciano – che molte azioni siano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi. Strumentalizzare l’amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un oggetto di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo. Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità e nel tempo”.

“Certo che tutto il male ritorni al mittente – conclude Alessandro Basciano – anche nei confronti di chi si prodiga per farmi del male morale ma anche fisico, un giorno questo ultimo concetto sarà più chiaro a tutti, per ora va bene così”. La guerra tra lui e Sophie, dunque, va avanti. Al momento l’idea dia una riappacificazione è un’ipotesi davvero remota, purtroppo.

