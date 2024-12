Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dove eravamo rimasti? La coppia scoppiata malamente ha fatto molto parlare di sé soprattutto per i problemi giudiziari. Lei ha fatto arrestare lui con l’accusa di stalking e minacce. Recentemente il dj ha parlato della terribile esperienza dell’arresto e dell’incubo vissuto in carcere.

“Mi sono ritrovato a San Vittore – ha spiegato Alessandro Basciano – Sono state 48 ore da incubo. Io le ho chiamate le porte dell’inferno. Una volta che ti chiudono la porta alle spalle tu entri in una dimensione che non sai più quello che ti può succedere. E vieni anche a livello proprio personale, tra virgolette, umiliato”. Proprio nelle ultime ore, però, Alessandro e Sophie si sono incontrati. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Sophie e Basciano di nuovo insieme, poi l’annuncio choc

Il settimanale Chi ha rivelato: “Il deejay e l’influencer si rivedono a poche settimane dall’arresto per stalking di lui (poi rilasciato): la figlia sembra riportarli a un clima più disteso“. Uno scoop considerata la drammatica conclusione della loro storia. Tuttavia Sophie Codegoni ha voluto subito chiarire la situazione e le sue parole non sono state per niente tenere. C’è un nuovo caso.

In particolare il magazine sostiene che non ci sia nulla che impedisca a Basciano di poter incontrare Sophie, come se non ci fosse alcun provvedimento a riguardo: “Per la piccola, probabile, è già ora di cena. A scendere sotto casa è la stessa Sophie che va a recuperare il suo tesorino. Lei e Ale accennano a un saluto, quasi un sorriso, sono momenti di, sembrerebbe, ritrovata distensione”.

Sophie Codegoni ha voluto però controbattere con un post: “Queste foto testimoniano un incontro procurato con l’inganno. Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha fornito ulteriore materiale per il fascicolo legale. Io sono andata all’asilo e non ho trovato mia figlia, tramite avvocati mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di Alessandro, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare sotto casa, ma invece di trovare la cugina ho trovato lui. L’istinto materno ha ovviamente superato le mie paure”.

Insomma nessuna pace in vista. A queste dichiarazioni lo stesso Alessandro Basciano ha risposto con un post in cui afferma che come padre ha il diritto di vedere sua figlia e prendersi cura di lei: “È inaccettabile che qualcuno si era a Giudice e stabilisca unilateralmente che io non possa vedere la mia bambina pur non avendo alcuna limitazione”. Dunque la ‘guerra’ tra i due prosegue. A colpi di messaggi social…

