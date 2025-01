Il primo bimbo vip del 2025 è la figlia del campione di MotoGP Valentino Rossi e della compagna Francesca Sofia Novello. Seconda figlia: è appena nata la sorellina di Giulietta, la primogenita venuta al mondo a marzo 2022. Il secondo fiocco rosa in casa Rossi-Novello è stato appeso nella mattinata di sabato 4 gennaio, come annunciato in un post congiunto della coppia.

Il Dottore, 45 anni, e la modella, 30, si sono conosciuti nel 2017 durante una gara a Monza, mentre lei era tra le “ombrelline” presenti in pista. Nonostante la differenza d’età, i due sono più innamorati che mai. Entrambi sono molto riservati, soprattutto sui social, e infatti non hanno mai mostrato il volto della figlia e probabilmente non succederà nemmeno con la seconda.

Valentino Rossi papà bis, il nome della seconda figlia

“La mia privacy viene prima della mia popolarità. Non so se quando sarò mamma posterò le immagini di mio figlio, penso che l’emozione del mio bambino preferirò tenerla per me. Per il momento la penso così”, raccontava lei tempo fa Valentino Rossi in un’intervista al Corriere della Sera.

Il neo papà bis si è ritirato dalla Moto Gp nel 2021 e l’anno successivo è diventato genitore per la prima volta di Giulietta. Una gioia immensa a cui si è dedicato totalmente. “Ci stiamo divertendo. Fare il genitore è proprio una figata” confidò ai microfoni di Sky. Si sapeva che sarebbe nata un’altra bambina ma il nome è stato svelato solo oggi, dopo la nascita.

Dopo Giulietta, appunto, è arrivata Gabriella. “Benvenuta Gabriella”, hanno scritto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel post congiunto su Instagram che è stato subito travolto dall’amore dei follower e degli amici. DaLorenzo Jovanotti, “Benvenuta Gabriella! Il nostro cuore trabocca di amore”, a Cesare Cremonini e la Gialappa’s Band fino ai canali ufficiali della MotoGp e della scuderia di Valentino Rossi: solo cuori per la nuova arrivata in famiglia. Anche Gabriella è un nome della tradizione italiana, anche se decisamente è una scelta controcorrente. E la loro invece è quella di continuare sul filone delle ‘G’.