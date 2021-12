“Ecco perché è ricoverata”. Charlène di Monaco, la brutta verità sulle condizioni della principessa

Nuovi particolari sulla condizione di Charlène di Monaco. A rilanciare l’indiscrezione è il settimanale Voici. Per la principessa non è stato un anno facile. Dopo essere stata a lungo in Sudafrica, dove si è sottoposta a diversi interventi chirurgici alla testa per risolvere alcuni problemi di salute decisamente seri, era tornata nei giorni scorsi a Monaco salvo poi lasciare di nuovo il principato. Tante le voci che erano circolate, alcune riguardanti anche il suo rapporto con il marito Alberto Di Monaco.



Si parla di un pranzo durante il quale la principessa avrebbe pianto tutto il tempo, di fronte a lei un Alberto del tutto indifferente al dolore e alle lacrime della moglie. Sarebbe questa la vera origine della rottura tra i due, la proverbiale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso in un rapporto del tutto compromesso. “I parenti di Charlène di Monaco mi hanno confermato che era infelice da molto tempo”, ha confidato la fonte.



Dunque il racconto del pranzo in cui Charlène di Monaco pianse senza sosta: “Alberto ha fatto finta di niente, ignorando i singhiozzi della moglie”. La fonte afferma di essere stata presente, e definisce l’episodio “estremamente imbarazzante”. Intanto Voici riporta il vero motivo del nuovo ricovero della principessa. Si sarebbe reso necessario per una dipendenza da sonniferi potenzialmente pericolosa e dal conseguente eccesso di rabbia.







La notizia non si esaurisce qui. Seconda una fonte vicina a palazzo, che avrebbe assistito alla scena, Charlène di Monaco in preda alla rabbia avrebbe ferito (non si sa in che modo) la sua dama di compagnia tanto che si sarebbe reso necessario l’intervento degli agenti della sicurezza per calmare la Principessa. Al momento non si sa esattamente dove si trovi Charlene.



Charlène di Monaco era stata lontano dal Principato per oltre sei mesi in Sudafrica. Aveva subito delle operazioni che le impedivano di prendere un volo aereo per raggiungere la famiglia, il marito e i figli. Durante la sua assenza sono girate tantissime voci, soprattutto quelle che riguardavano una separazione da Alberto che in estate era andata a trovarla in Sudafrica: un viaggio rapido che le ha concesso di rivedere i figli in attesa del rientro a casa.