“Ormai è imminente”. Charlène di Monaco, la notizia arriva a poche ore dall’ultima operazione. Parla la cugina di Alberto

Arrivano importanti novità sul rapporto tra Charlène di Monaco e il principe Alberto. Da tempo si parla di una crisi tra i due. In tanti fanno riferimento in special modo al comportamento di Charlene che si è allontanata da Monaco e dalla sua famiglia per intraprendere un nuovo percorso in Sudafrica. Lì la moglie di Alberto ha smesso i panni della principessina per indossare quella di una ‘guerriera’. Ha scelto infatti di lottare contro il bracconaggio e il mercato dei corni di rinoceronte.

E lo ha fatto con un look decisamente ‘poco principesco’. Basta dare uno sguardo alle foto postate sul suo profilo Instagram. Si è parlato inoltre di problemi di salute e di un’operazione per Charlène e a questo proposito il gabinetto del principe ha rivelato: “Si tratterà di un intervento che durerà quattro ore in anestesia generale. Sua Altezza il Principe Alberto e i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella si uniranno a lei durante il suo periodo di convalescenza”.

Ora però a spiegare come stanno davvero le cose tra Charlène e il marito è una persona molto vicina alla coppia. Si tratta di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina della defunta Grace Kelly, mamma di Alberto di Monaco. Christa ha fatto rivelazioni importanti, riportando cosa le ha confessato Alberto sul rapporto con la moglie. La fonte ha svelato che ci sono dei “problemi coniugali” gravi. Ricordiamo che Charlène e Alberto hanno due figli gemelli, Jacques e Gabriella, di sette anni.





Christa Mayrhofer-Dukor ha dichiarato al settimanale Oggi: “Il matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico. Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”. E i due non si fanno vedere insieme da mesi…

Stando così le cose si potrebbe iniziare a parlare di una sorta di maledizione per i sudditi del principato di Monaco. Anche le sorelle di Alberto Carolina e Stephanie, infatti, hanno divorziato dai rispettivi mariti. Il matrimonio di Carolina con Philippe Junot è durato solo due anni. Mentre quello tra Stephanie e Daniel Ducruet, ancora meno, un anno. E di mezzo c’era il tradimento del cantante. Ora, a quanto pare, toccherà ad Alberto e Charlène. La quale, tuttavia, per ora si trova in convalescenza dopo l’intervento per un’infezione alle vie respiratorie.