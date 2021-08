“Ma che hanno fatto quei due pazzi?”. Carolina Marconi è ancora emozionata: la sorpresa in ospedale

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Carolina Marconi, prosegue senza sosta la sua lotta contro il tumore al seno e non ha mai perso il sorriso, nonostante le evidenti difficoltà. Solo pochi mesi fa ha subito un intervento al seno per asportare una massa tumorale e adesso, da pochi giorni, ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia.

Finora Carolina ha rivelato tutti i dettagli e quindi il percorso che è tenuta a seguire per cercare di sconfiggere il prima possibile questa grave malattia, che le ha inevitabilmente stravolto negativamente la vita. Poco tempo fa sul suo profilo Instagram ufficiale: “Buona serata…dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene…molto meglio. Mercoledì dovrò fare il quarto ciclo di chemio rossa, sarà l’ultimo”.

Ma adesso parliamo di sua sorella, che non ha mai smesso di starle accanto e che l’ha sempre accompagnata per farle forza. Nelle ultime ore però, a causa di un incidente avuto dal suo compagno, la ragazza non avrebbe potuto essere in ospedale accanto alla sua Carolina Marconi. Ecco però che un semplice gesto torna a portare felicità tra le due sorelle.

A sorpresa, la sorella di Carolina Marconi ha deciso di presentarsi lo stesso: a raccontare l’episodio è stata lei stessa, commossa per il gesto della sorella e di suo cognato. “Arrivata al reparto mi mancava mia sorella… lei ogni volta mi accompagna quando c’è la terapia (il mio braccio destro ) mi sentivo un po’ vuota stavolta… ma nn poteva perché da giorni si era fatto male il compagno ad una gamba poverino… e non poteva camminare…”

“Ma che hanno fatto quei due pazzi? Si sono presentati lo stesso fuori la porta del reparto per darmi forza e hanno aspettato che finissi per poter stare con me alcune ore per poi ritornare a formia lontano andata e ritorno quasi 300 km…che ho fatto x meritarmi tutto questo amore?”, ha dichiarato l’ex gieffina”.