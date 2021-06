“Mi portarono in ambulanza”. Carlo Conti, la disavventura che non dimenticherà mai

È uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione italiana. Parliamo naturalmente di Carlo Conti, secondo a nessuno probabilmente. La sua simpatia ci allieta le serate da anni. E proprio in questi giorni, il mattatore toscano, ha voluto raccontare un episodio sul suo passato. Sono i giorni dell’esame di maturità: da qualche giorno migliaia di studenti italiani sono alle prese con l’ansia da prestazione per quello che di fatto è il primo esame (degno di nota) della nostra vita.

Come sapete, quest’anno, non ci sono gli scritti a causa della pandemia e la maturità 2021 consiste in un colloquio di 60 minuti davanti alla commissione. E tra i molteplici famosi che hanno ricordato il loro esame di maturità sulle pagine del settimanale Oggi, c’è anche il nostro beniamino Carlo Conti. Oltre a lui c’è chi come Lory Del Santo si presentò in aula con il tacco 12, chi come Massimo Giletti andò a vedere il concerto dei Pink Floyd la sera prima, chi come Amadeus promise alla commissione che lo promosse con il minimo che non avrebbe mai fatto il geometra.

Poi c’è Carlo Conti che ha raccontato un retroscena: “Mi presentai all’esame in barella e in ambulanza perché mi ruppi una gamba pochi giorni prima”. La preoccupazione maggiore per il conduttore di Tale e Quale Show era che l’ambulanza arrivasse in tempo. E così fu.





Carlo Conti, la maturità in barella

Non tutti sanno che Carlo Conti si diplomò con il massimo dei voti 60/60 ma ancora oggi, dice, “mi chiedo se il voto non fu anche un po’ figlio della compassione”. Di certo il conduttore fiorentino non dimenticherà mai la sua maturità proprio perché pochi giorni prima si ruppe una gamba e arrivò in aula in barella con l’ambulanza.

Come sappiamo tutti, Carlo Conti in questi giorni è impegnato con i provini di Tale e Quale Show, in cui sta testando nuovi candidati. Famoso e seguito, Tale e Quale Show è il programma in cui 12 concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni tornerà su Rai1 a settembre.