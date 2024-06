Notizia bomba su Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Vi abbiamo raccontato pochi giorni fa della prima ‘separazione’ per loro, ovviamente dal punto di vista professionale non sentimentale. Ama ha fatto i bagagli, lasciato la Rai ed è sbarcato sul canale Nove, ma la consorte, legata da anni a lui anche per motivi di lavoro, ha deciso di restare alla televisione pubblica.

E così per la prima volta Amadeus e Giovanna Civitillo faranno percorsi professionali diversi. D’altra parte la coppia prosegue col vento in poppa la relazione che dura da tanti anni (sono sposati dal 2009, ndr). Proprio nelle ultime ore è arrivata una segnalazione: i due sono stati visti nei pressi di un noto ospedale dedicato alla nascita dei bambini. Che ci sia una sorpresa in arrivo?

Amadeus e Giovanna escono dall’ospedale: figlio in arrivo?

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di Amadeus e Giovanna Civitillo che escono insieme dall’ospedale Mangiagalli di Milano, struttura nota per la nascita dei bimbi e la cura delle mamme prima e dopo il parto. Diva e Donna ha pubblicato le foto che li ritraggono felici e sorridenti.

Insieme a loro, qualche passo più indietro, c’è anche il figlio José, 15 anni, nato nel 2009 dall’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo. Il conduttore ha anche un’altra figlia, Alice (26 anni) nata dal matrimonio con la prima moglie, Marisa Di Martino. Che la famiglia sia destinata ad allargarsi presto?

Ma cosa ci facevano Amadeus e Giovanna in quell’ospedale? Sul settimanale diretto da Angelo Ascoli leggiamo: è “probabile che il conduttore e sua moglie abbiano fatto visita a qualche conoscente che in questi giorni frequenta la clinica”. Però, la Mangiagalli è la clinica dei bambini. E allora “Chissà se, visitandola, ad Ama e Giovanna sia venuto il desiderio di essere di nuovo mamma e papà”. Da notare che ora Amadeus, lavorando a Milano invece che a Roma, potrà stare anche più tempo con sua moglie e suo figlio…

