La notizia più bella è arrivata in queste ore. Nella giornata del 28 novembre il noto conduttore televisivo Stefano De Martino ha allargato la sua famiglia con la nascita del piccolo, annunciata nella prima mattinata del 29 novembre. Gioia incommensurabile per lui e per tutti i suoi familiari, che hanno potuto festeggiare alla grande questo avvenimento. Il neonato è stato chiamato Mattia e abbiamo anche la prima foto ufficiale, postata su Instagram.

Da parte del conduttore televisivo non è ancora arrivato il messaggio ufficiale, ma sappiamo già che è super felice. Dopo aver allargato la sua famiglia, grazie ad una persona molto cara nella sua vita, un’immagine di lui super entusiasta è stata resa pubblica dalla clinica dove è avvenuto il parto. Il suo sorriso è stato molto spontaneo e sincero, quindi c’è davvero tantissima allegria per questa nascita così emozionante e tanto attesa.

Noto conduttore televisivo ha allargato la sua famiglia: nato Mattia

Stefano De Martino è al settimo cielo, infatti è diventato finalmente zio. Ad essere nato è il figlio della sorella Adelaide, concepito con il compagno Diego Di Domenico. La neo mamma ha scritto sul social network: “Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore“, con tanto di cuore rosso incorporato. La gravidanza ha avuto fine presso la clinica Villa Stabia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Grande felicità anche per la signora Maria Rosaria, ovvero la nonna di Mattia e madre di Adelaide e Stefano. Queste le parole: “Ti aspetto piccolo amore di nonna”. Un’altra zia ha aggiunto: “Ti abbiamo aspettato ed immaginato per 9 mesi. Hai superato tutte le aspettative cuoricino di zia. Sei Spettacolare”. La clinica Stabia ha invece commentato: “La nostra Teresa ha fatto gli onori di casa al neo zio Stefano De Martino”. Tanti anche i commenti di gente comune su Instagram.

Altri ancora hanno scritto sotto il post di Adelaide De Martino: “Congratulazioni tesoro e benvenuto Mattia”, “Tantissimi auguroni ragazzi”, “Ti stavamo aspettando tutti”, “Mamma mia, augurissimi di vero cuore ragazzi”.