Benedetta Parodi è mamma di tre figli ormai adolescenti ed è la classica vip che durante le occasioni speciali ha piacere a mostrarli. A condividere cioè tramite immagini e dolci dediche i loro compleanni ma anche i loro traguardi. A luglio scorso per esempio la conduttrice ed esperta di cucina ha voluto far sapere a tutti quanto fosse orgogliosa della primogenita Matilde, fresca di diploma. Oltre a lei ci sono Eleonora e il maschietto di casa, Diego. Tutti nati dall’amore solidissimo con Fabio Caressa, il marito e compagno di vita di Benedetta Parodi.

Matilde, che ha finito la scuola e ha una vera e propria passione per la musica (“Canto e scrivo” è la sua bio su Instagram, seguito da circa 47mila fan),ha fatto le prime comparsate in tv insieme alle sue amiche, quando la mamma conduceva I Menù di Benedetta su LA7. E poi è stata complice in due scherzi ai genitori in combutta con Le Iene, dove ha dimostrato di avere presenza scenica e attitudine alla recitazione.

Benedetta Parodi, ecco la figlia Eleonora

In questi giorni invece la festeggiata di casa è Eleonora. La secondogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa ha compiuto 17 anni e anche per lei è arrivato il post di auguri della famosa mamma. “Auguri amore mio” scrive la conduttrice nella didascalia della piccola gallery che ripercorre a ritroso la vita di Eleonora, dai suoi 17 anni fino a quando era bambina.





Nelle prime foto del post si nota quanto sia diventata grande Eleonora Caressa. È biondissima e alta quasi quanto Benedetta Parodi, a cui somiglia molto, che la stringe forte. Tornando indietro nel tempo poi, lo scatto risalente ai primi Anni 2000, una giovanissima Benedetta Parodi tiene in braccio Eleonora, che avrà avuto pochi anni, e che per l’occasione sfoggia un vestitino rosso e un adorabile acconciatura con ciuffetto ribelle al centro.

Ora, come detto, la figlia di Benedetta Parodi ha soffiato su 17 candeline e seppur più riservata della sorella Matilde, si capisce qualcosa di lei sbirciando sul suo profilo Instagram. Eleonora ama trascorrere il tempo insieme ai suoi amici all’aria aperta e sembra anche essere un’appassionata d’arte. Ha infatti recentemente visitato due importanti musei milanesi, la Pinacoteca di Brera e il Museo del 900.