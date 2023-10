Ormai tutti avete sicuramente saputo che Belen Rodriguez è stata male e ora si è finalmente scoperto qualcosa in più sulle sue condizioni psicologiche, visto che a parlare sono state persone vicine a lei. Scoperti i motivi di questo malessere, che ovviamente le ha provocato non pochi disagi. Ha deciso ad esempio di non partecipare ad alcune trasmissioni televisive e di rinchiudersi nel suo silenzio, durato davvero molto, prima di tornare a farsi sentire.

Inoltre, alcuni paparazzi l’avrebbero fotografata mentre si trovava in una clinica nella città di Padova. Quindi, Belen è stata senz’altro male e i motivi sono da ricercare in una vicenda personale che indubbiamente l’ha scossa notevolmente. Nelle scorse ore e nei giorni passati si è comunque rifatta viva, infatti si è immortalata insieme alla sorella Cecilia ma anche con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, che le sta sempre al suo fianco.

Belen Rodriguez, perché è stata male: spuntano fuori i motivi

Nonostante stia provando a superare questa fase complicata della sua vita, Belen Rodriguez è stata parecchio male e tuttora non ne sarebbe uscita al 100%. I motivi sono da ricercare nella sua precedente storia d’amore con Stefano De Martino. I due ci hanno provato diverse volte, ma alla fine il loro matrimonio è naufragato definitivamente. E ora, grazie al settimanale Oggi, abbiamo scoperto qualcosa in più sull’ex coppia.

La maggiore sofferenza emotiva di Belen, secondo Oggi, sarebbe scaturita dalla troppa pressione della stampa e in particolare dei presunti reiterati tradimenti da parte di Stefano. A causa di questo disagio psichico, la conduttrice sudamericana ha perso addirittura 7 chili e avrebbe avuto un vero e proprio crollo. Eppure De Martino non ha mai confermato di essere stato infedele, anzi durante la sua intervista a Belve ha ammesso di non aver mai tradito.

Chissà se Belen se la sentirà di intervenire prossimamente su Stefano De Martino o se preferirà concentrarsi solo sul presente e sul futuro, che la vede al momento felicemente legata all’imprenditore Lorenzoni, diventato un punto di riferimento della sua vita.