Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la conferma da parte della modella di un tradimento con Alessia Marcuzzi ecco che nuove rivelazioni vengono a galla. A tirare fuori nuovi retroscena è Alessandro Rosica, esperto di gossip con il quale Belen non ha mai avuto un rapporto troppo buono, fino ad ore. Proprio Belen ha voluto commentare l’ultima indiscrezione dell’esperto. Spiega, la showgirl, come: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire”.

“E io non solo non gli ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione, e grazie per i preziosi aggiornamenti”. Rosica, nel dettaglio, ha parlato di nuove amanti e di una situazione a dir poco bollente che potrebbe esplodere da un momento ad un altro.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spuntano altre amanti

Racconta Rosica: “Lei per me non è una santa e lo riconfermo, le dico lo stesso anche in privato. Però ho fatto molti scoop su Stefano. Le signorine non sono 12 cara Belen, ma di più, guarda poi con chi ti ha tradita. Se vuoi ti mando tutto il materiale. Gente vicino a Stefano, giornali forti, giornaletti piccoli, personaggi, non hanno voluto prendere le mie esclusive e non hanno voluto parlarne”.

E ancora: “Io avevo foto, video, messaggi. Hanno voluto proteggere Stefano. Ok attaccare Belen, che non è una santa, ma perché lui deve passare da Santo? Far passare da poco di buono lei e lui da santo non va bene”. Per i nomi sembra questione di poco. Nelle settimane scorse Belen, intanto, ha avuto un duro scambio con il suo ex Antonino Spinalbese.

“Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice, non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare, i nostri figli percepiscono tutto quanto – scriveva Belen -. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina, spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale saluti“.