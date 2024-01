Incredibile avvenimento al Grande Fratello nel secondo giorno del nuovo anno. Perla è stata beccata dalle telecamere, mentre era a letto con un concorrente. Le immagini non hanno lasciato spazio a troppi dubbi, infatti i due si sono scambiati delle carezze. Si sono abbracciati e le coccole non sono affatto mancate, come è possibile vedere grazie ad un filmato diffuso su X.

E fuori dal Grande Fratello questa visione di Perla nel letto col concorrente non farà affatto piacere all’ex di lei, Mirko. Quest’ultimo non è ancora intervenuto sulla vicenda, ma se dovesse essere interpellato, non mancheranno sicuramente punzecchiature e critiche. Anche perché proprio prima di Capodanno non era stato per nulla delicato verso questo gieffino.

Grande Fratello, Perla a letto col concorrente: beccati dalle telecamere

Dunque, al Grande Fratello l’inizio 2024 di Perla è iniziato con queste coccole a letto insieme al concorrente. Riconoscere lui è stato molto semplice e la notizia ha immediatamente fatto il giro della rete. Potrebbe anche trattarsi di una semplice amicizia molto affettuosa, ma sta di fatto che Mirko non l’avrà certamente presa bene, dato che lui non gli è proprio simpatico. E anche i Perletti sono disperati.

Ad essere finito nel letto con l’ex concorrente di Temptation Island è stato Garibaldi. Quest’ultimo era stato attaccato da Brunetti sabato 30 dicembre, infatti Mirko aveva detto che per lui ‘è un giocatore‘ e quindi Perla dovrebbe fare attenzione a fidarsi. Giuseppe si è rattristato e ha spiegato alla coinquilina che a farlo stare male sono state proprio le parole del suo ex. E la ragazza ha reagito rassicurandolo e riempiendolo di affetto.

C’è chi ha puntato il dito contro Perla, infatti sui social le è stato detto: “Ha fatto una brutta fine”. Ma anche Garibaldi non è stato risparmiato: “Proprio uno stratega”. Si attende ora l’eventuale risposta di Mirko Brunetti a questa scena.