Dopo i fatti accaduti al Grande Fratello durante i festeggiamenti di Capodanno e che hanno riguardato Beatrice, i figli di lei hanno deciso di ribellarsi. In particolare, Valentino ha scritto un messaggio su Instagram per difendere la madre e attaccare gli altri concorrenti. Questi ultimi avrebbero avuto un atteggiamento molto negativo in quello che doveva essere un giorno festoso per tutti.

E ora non sappiamo se Signorini ci sarà rimasto male per ciò che è stato visto dal pubblico del Grande Fratello. Beatrice è stata costretta a subire un comportamento discutibile da parte degli altri inquilini e allora i figli dell’attrice hanno rotto il silenzio. Sono stanchi di vedere scene simili e quindi hanno protestato ufficialmente con una story sul noto social network.

Grande Fratello e i fatti riguardanti Beatrice, i figli attaccano i concorrenti

Non è stato bello per moltissima gente assistere a quanto successo nella casa del Grande Fratello nell’ultimo giorno dell’anno. Beatrice è stata vista dai suoi figli in modo molto triste, infatti è stata esclusa dai coinquilini ed è apparsa molto isolata. Se n’è andata nella sua camera, parecchio delusa per il gesto contro di lei, e addirittura la regia avrebbe optato per la sospensione della diretta.

Il sito Ultimenotizieflash ha commentato che probabilmente Bea avrebbe dovuto sforzarsi per evitare di far rimanere molto male i figli, ma la donna non è proprio riuscita ad essere indifferente. Quindi, ha passato da sola quella notte speciale e il figlio Valentino Cisilin ha scritto nelle ultime ore: “Da soli a Capodanno non si era mai visto nella storia del GF! Mamma, ti vogliamo bene“.

Un Capodanno da dimenticare per Bea, che ha comunque ricevuto il supporto dei figli e anche dei suoi fan, che le hanno riempito il suo profilo ufficiale di auguri e di sostegno per il suo percorso al GF.