Belen Rodriguez batte tutti sul tempo e già scarta il primo regalo di Natale. Mancano poco più di 10 giorni ma evidentemente la showgirl argentina non ha resistito e ha aperto il pacchetto sotto l’albero. Mica uno qualsiasi, quello del compagno Elio Lorenzoni, che prossimamente, non appena arriverà il divorzio da Stefano De Martino, diventerà suo marito. Lo ha confermato lei stessa nell’ultima intervista, rilasciata pochi giorni fa a Domenica In.

Tra i tanti argomenti trattati, infatti, con Mara Venier ha parlato anche del loro grande amore, di come l’imprenditore l’abbia aiutata a rinascere da un periodo di crisi profonda e delle tanto chiacchierate nozze. Ricordate l’anello sfoggiato alle Maldive? Proprio quello, anche se Belen ha fatto sapere di aver fatto lei la proposta. E chissà che non arrivi presto anche un figlio: le voci, lo abbiamo raccontato qui sotto, circolano con insistenza.

Belen, il primo regalo di Natale è di Elio: il prezzo

Ma intanto il regalo di Natale, che forse è il primo e non l’ultimo visto che manca ancora un po’. “Quanto mi fai felice” ha scritto Belen Rodriguez nella Storia in cui scarta il pacchetto alla presenza della figlia Luna Marì. Inconfondibile pacchetto: è una scatola nera con logo bianco e fiocco di Chanel.

Tra le Storie di Instagram la si vede aprirla con cautela e poi rimanere a bocca aperta davanti alla nuova borsa che si aggiungerà alla sua vasta collezione. Questa fa parte dell’ultima della Casa di moda, la Cruise 2023-24, presentata a maggio scorso con una sfilata a Los Angeles.

La nuova borsa di Belen è in pelle effetto specchio metallizzata, con iconico logo a forma di doppia C dorato, riportato anche sul portamonete a forma di stella e di color rosa. Sul sito ufficiale c’è anche la variante viola e ora ed esiste di due dimensioni. Il prezzo? Costano rispettivamente 6mila euro e 5700 euro. Insomma, un regalo costoso.