Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni? La foto dell’anello arrivata direttamente dalla Maldive, dove la coppia è in vacanza, e soprattutto la didascalia del post non sembrano lasciare spazio a dubbi. “Sì”, scrive sotto l’immagine del gioiello che svetta sul suo anulare sinistro l’argentina. Solo due lettere che però hanno creato un caos grosso come una casa. Pochi minuti e la notizia sulle imminenti nozze con il nuovo compagno ha fatto il giro della rete, tra social e siti.

L’imprenditore bresciano è suo amico da tanti anni ma solo da cinque mesi il suo compagno di vita. Grazie a lui si è rialzata dopo l’ennesima delusione in amore con Stefano De Martino, che però sulla carta è ancora suo marito. Prima di un eventuale Sì Belen Rodriguez deve chiaramente aspettare il divorzio, ma le intenzioni sembrano proprio serie. O almeno questo è quello che vuol far credere lei. Ne è convinto Fabrizio Corona, anche lui intervenuto sul gossip del momento.

Belen, la verità sul matrimonio con Elio Lorenzoni secondo Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, lo ricordiamo, è anche uno degli ex più celebri di Belen Rodriguez, e ha qualcosa da dire in merito alla foto social dell’anello accompagnata dal Sì. Sul profilo Instagram di Dillinger News, il sito di gossip che dirige, sono infatti apparse due Storie che sembrano proprio farina del suo sacco anche se non c’è la sua firma.

“Come Belen vi prende per il cu… e voi ovviamente ci cascate”, si legge. E ancora: “Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto, tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede – si legge – e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?”.

Anche prima di Corona molti avevano notato che il viaggio alle Maldive ha accomunato tanti ex di Belen Rodriguez. E sempre in resort con cui lei avrebbe delle collaborazioni: “Li porta tutti nello stesso posto. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì”.