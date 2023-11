Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso grazie al nuovo fidanzato, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Dopo l’ennesimo addio al marito Stefano De Martino, la showgirl argentina ha iniziato una relazione con l’imprenditore che già conosceva da diversi anni. È stata proprio lei, dopo le critiche ricevute, a raccontare i dettagli della loro storia.

“Lo conosco da quando avevo 22 anni, ma non c’è mai stato nulla tra noi. Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com’è, a volte da un’amicizia profonda può nascere l’amore. Siamo una coppia da cinque mesi ormai”, aveva risposto Belen Rodriguez a un utente che la accusava di innamorarsi sempre in tempi record e di mettere sempre in piazza i suoi fatti privati.

Belen Rodriguez, critiche dopo la foto con l’anello di fidanzamento

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è volata alle Maldive con il suo nuovo amore e appena atterrati nella paradisiaca isola, ecco le prime foto social della coppia. Le immagini della villa, lo scatto di coppia con Elio Lorenzoni e i primi momenti spensierati in giro per l’isola. Poi la foto che ha fatto sobbalzare tutti: la mano di Belen, un bellissimo anello e la parola ”sì’‘, come se avesse accettato la proposta di matrimonio del fidanzato.

Dopo la bellissima notizia non sono mancate le critiche, a cui Belen Rodriguez è ovviamente abituata ma che forse in questo caso non si sarebbe mai aspettata. La gioia della proprosta di nozze di Elio è stata sporcata da tantissimi commenti al veleno. Già nei giorni scorsi molti utenti hanno fatto notare che ormai la showgirl ha una sorta di modus operandi con i suoi fidanzati: le foto insieme, le dediche d’amore e il viaggio alle Maldive. “Ripeti sempre tutto uguale, cambia solo l’uomo che hai al fianco”, si legge tra i commenti del post pubblicato dalla showgirl.

E alla luce della nuova notizia le critiche non sono mancate. In molti si chiedono come possa già aver accettato una proposta di matrimonio visto che con Stefano De Martino è finita solo da pochi mesi? “Devi divorziare prima zia”, “Ho un dejavu”, “No, ma rimanere un po’ sola con i tuoi bambini ti è così tanto difficile?”, “Auguroni Antonino ah no elio scusa”, “Troppo esibizionismo e ogni volta lo stesso copione…sei diventata noiosa”.